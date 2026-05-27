PL articula estratégia no Senado para impedir fim da escala 6x1

247 - O PL (Partido Liberal) avalia uma estratégia para desacelerar a tramitação da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Senado Federal. De acordo com a CNN Brasil, integrantes da legenda discutem mecanismos regimentais para prolongar a análise da proposta antes que ela seja levada ao plenário da Casa.

A iniciativa ocorre enquanto a proposta avança rapidamente na Câmara dos Deputados. A expectativa é que a PEC seja aprovada na comissão especial nesta quarta-feira (27) e analisada pelo plenário até quinta-feira (28), abrindo caminho para o início da tramitação no Senado.

Nos bastidores, lideranças da oposição defendem que não existe obrigação de encaminhar o texto diretamente a uma comissão especial, o que permitiria que a matéria passasse por diferentes colegiados temáticos antes da votação final. A avaliação é de que a PEC poderia tramitar por duas ou três comissões, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e grupos ligados às áreas econômica e trabalhista.

Com isso, o debate sobre os impactos da proposta seria ampliado, aumentando o tempo necessário para conclusão da análise legislativa. Outra alternativa estudada pelo partido envolve o uso do rito de apreciação de emendas, o que poderia inclusive obrigar o retorno do texto à Câmara dos Deputados.

O objetivo da estratégia seria evitar que a proposta fosse promulgada e começasse a produzir efeitos antes do primeiro turno das eleições, previsto para outubro. Integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e senadores do PT avaliam que a pauta possui forte apelo popular e pode se consolidar como uma das principais bandeiras eleitorais da esquerda em 2026.

Parlamentares do PL, por outro lado, argumentam que a mudança na jornada de trabalho pode gerar impactos relevantes para empresas e para o mercado de trabalho, justificando uma discussão mais aprofundada antes da votação em plenário.

As articulações já começaram oficialmente no Senado. Na terça-feira, lideranças do PL participaram de uma reunião entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e representantes do setor industrial. A tendência, segundo interlocutores ouvidos pela CNN Brasil, é que Alcolumbre adote um ritmo menos acelerado do que o observado na Câmara, embora sem inviabilizar a aprovação da PEC ainda neste ano.