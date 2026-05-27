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      PL articula estratégia no Senado para impedir fim da escala 6x1

      Oposição quer ampliar debate em comissões para impedir promulgação da proposta antes das eleições

      Ato pelo fim da escala 6x1 (Foto: José Cruz/Agência Brasil)
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      247 - O PL (Partido Liberal) avalia uma estratégia para desacelerar a tramitação da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Senado Federal. De acordo com a CNN Brasil, integrantes da legenda discutem mecanismos regimentais para prolongar a análise da proposta antes que ela seja levada ao plenário da Casa.

      A iniciativa ocorre enquanto a proposta avança rapidamente na Câmara dos Deputados. A expectativa é que a PEC seja aprovada na comissão especial nesta quarta-feira (27) e analisada pelo plenário até quinta-feira (28), abrindo caminho para o início da tramitação no Senado.

      Nos bastidores, lideranças da oposição defendem que não existe obrigação de encaminhar o texto diretamente a uma comissão especial, o que permitiria que a matéria passasse por diferentes colegiados temáticos antes da votação final. A avaliação é de que a PEC poderia tramitar por duas ou três comissões, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e grupos ligados às áreas econômica e trabalhista.

      Com isso, o debate sobre os impactos da proposta seria ampliado, aumentando o tempo necessário para conclusão da análise legislativa. Outra alternativa estudada pelo partido envolve o uso do rito de apreciação de emendas, o que poderia inclusive obrigar o retorno do texto à Câmara dos Deputados.

      O objetivo da estratégia seria evitar que a proposta fosse promulgada e começasse a produzir efeitos antes do primeiro turno das eleições, previsto para outubro. Integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e senadores do PT avaliam que a pauta possui forte apelo popular e pode se consolidar como uma das principais bandeiras eleitorais da esquerda em 2026.

      Parlamentares do PL, por outro lado, argumentam que a mudança na jornada de trabalho pode gerar impactos relevantes para empresas e para o mercado de trabalho, justificando uma discussão mais aprofundada antes da votação em plenário.

      As articulações já começaram oficialmente no Senado. Na terça-feira, lideranças do PL participaram de uma reunião entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e representantes do setor industrial. A tendência, segundo interlocutores ouvidos pela CNN Brasil, é que Alcolumbre adote um ritmo menos acelerado do que o observado na Câmara, embora sem inviabilizar a aprovação da PEC ainda neste ano.

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