PL lança vídeo sobre Pix para tentar conter crise de Flávio Bolsonaro

247 - Um vídeo do Partido Liberal (PL) passou a circular nas redes sociais com o slogan “Pix é do Bolsonaro, meu amor”, buscando vincular o sistema de pagamentos instantâneos ao legado de Jair Bolsonaro e de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, em um momento de queda de popularidade e aumento das críticas ao bolsonarismo.

A divulgação da peça ocorre em meio ao desgaste enfrentado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, após suas articulações nos Estados Unidos e as medidas comerciais que podem afetar o próprio Pix.

A família Bolsonaro tem sido alvo de questionamentos após iniciativas junto a autoridades norte-americanas. Depois de uma visita de Flávio Bolsonaro à Casa Branca e de um encontro com o presidente Donald Trump, os EUA classificaram facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Na sequência, o governo dos Estados Unidos passou a ameaçar a imposição de um novo tarifaço sobre produtos brasileiros.

Nesse contexto, o vídeo busca recolocar o Pix no centro da narrativa política do bolsonarismo. A produção exibe cenas do cotidiano brasileiro, como feiras, praias, salões de beleza e rodas de samba, destacando a popularidade do sistema entre trabalhadores e pequenos comerciantes.

A campanha apresenta o Pix como uma conquista do governo Jair Bolsonaro que facilitou a vida da população e impulsionou a atividade econômica, reforçando a tentativa de associar a ferramenta de pagamentos ao legado do ex-presidente.

No entanto, embora o sistema tenha sido lançado em 2020, durante sua gestão, sua origem é anterior. Os estudos para a criação de um sistema nacional de pagamentos instantâneos começaram ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e foram desenvolvidos ao longo dos anos por equipes técnicas do Banco Central, até sua implementação.