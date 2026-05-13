Planalto vê acerto em medidas do governo após melhora na popularidade de Lula

247 - A nova pesquisa Quaest revelou sinais de recuperação da imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente entre mulheres e eleitores com renda entre dois e cinco salários mínimos. Segundo informações publicadas pelo jornalista Valdo Cruz, do G1, assessores do Palácio do Planalto avaliam que as recentes ações do governo ajudaram a melhorar a percepção do presidente junto a segmentos considerados estratégicos para 2026.

Entre os fatores apontados pela equipe presidencial está o impacto do programa Novo Desenrola, que tem sido direcionado justamente para públicos nos quais Lula vinha registrando queda de popularidade. Mulheres, que tiveram papel decisivo na vitória do petista nas eleições de 2022, voltaram a demonstrar maior adesão ao governo, de acordo com a leitura feita por aliados do presidente.

Durante o lançamento do Novo Desenrola, Lula ressaltou a importância das mulheres na administração financeira das famílias e também anunciou restrições para impedir que beneficiários do programa utilizem recursos em apostas online. O tema tem aparecido como uma das principais preocupações do eleitorado feminino, segundo integrantes do governo.

Outro ponto considerado positivo pelos assessores é a percepção mais favorável sobre o noticiário relacionado ao governo nas últimas semanas. Entre uma rodada e outra da pesquisa Quaest, os brasileiros passaram a perceber mais notícias positivas do que negativas envolvendo a gestão federal.

A equipe de Lula também avalia que houve leve melhora na percepção da economia. O movimento ocorreu em meio à ofensiva da oposição no Congresso para derrubar a chamada “taxa das blusinhas”, aplicada sobre compras internacionais de pequeno valor. Diante da pressão política, o governo decidiu se antecipar e o presidente assinou uma medida provisória tratando do tema.

Além disso, aliados destacam o encontro recente entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um episódio que ajudou a reforçar a imagem institucional do presidente brasileiro no cenário internacional.

Apesar dos sinais positivos, o governo segue atento ao desempenho do presidente entre eleitores evangélicos. Segundo integrantes do Planalto, Lula continua perdendo apoio nesse segmento, enquanto o senador Flávio Bolsonaro amplia sua adesão de forma constante. Entre os católicos, no entanto, o presidente mantém vantagem.

O aumento dos preços dos alimentos continua sendo uma preocupação central dentro do governo federal. Por isso, o Planalto prepara novas medidas para tentar conter a alta dos combustíveis, numa tentativa de reduzir impactos inflacionários antes de um possível reajuste da gasolina pela Petrobras, esperado para os próximos dias.