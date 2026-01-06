Plantio de soja avança e colheita começa de forma pontual no Brasil

247 - A semeadura da soja no Brasil atingiu 98,2% da área prevista para a safra 2025/26 até sábado (3), segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (6). O avanço semanal foi de 0,3 ponto porcentual, ao mesmo tempo em que a colheita da oleaginosa começou de forma ainda incipiente, alcançando apenas 0,1% da área cultivada no país.

As informações constam do boletim semanal de progresso de safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado pela Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Em relação ao mesmo período da safra 2024/25, quando 98,5% da área já estava plantada, há um leve atraso de 0,3 ponto porcentual. Ainda assim, o ritmo permanece acima da média dos últimos cinco anos, estimada em 97,6%.

Entre os principais Estados produtores, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia e Tocantins já concluíram integralmente o plantio da soja. O Piauí alcançou 99% da área prevista. No Maranhão, a semeadura avançou para 66%, permanecendo abaixo do ritmo histórico. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os índices chegaram a 96% e 97%, respectivamente.

A colheita da soja segue em estágio inicial, com 0,1% da área colhida até sábado (3), abaixo dos 0,2% registrados no mesmo momento da safra passada e também inferior à média quinquenal de 0,6%. O Paraná lidera os trabalhos, com 1% da área colhida, enquanto Mato Grosso registra 0,1%.

No milho de primeira safra 2025/26, o plantio avançou para 88,3% da área estimada, acima dos 85,6% observados na semana anterior. O desempenho supera tanto o registrado no mesmo período da safra 2024/25, de 83,7%, quanto a média dos últimos cinco anos, de 83,1%. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás já encerraram a semeadura, enquanto a Bahia praticamente concluiu os trabalhos, com 98%. No Nordeste, Maranhão e Piauí apresentam ritmos mais lentos, com 39% e 50%, respectivamente. No Rio Grande do Sul, o índice chegou a 95%. A colheita do milho verão começou de forma residual, com 0,7% da área colhida.

O plantio do algodão 2025/26 avançou para 31,2% da área nos sete Estados monitorados pela Conab, crescimento de 6,1 pontos porcentuais na semana. O resultado supera a média quinquenal, de 20,9%, e também o índice observado no mesmo período da safra anterior, de 30,5%. Mato Grosso do Sul lidera os trabalhos, com 95% da área semeada, seguido por Piauí (90%), Goiás (68%) e Bahia (68%). Em Mato Grosso, principal produtor nacional, o plantio atingiu 15,6%, enquanto Minas Gerais chegou a 61%.

No feijão de primeira safra 2025/26, o plantio alcançou 79,5% da área prevista, avanço de 1,6 ponto porcentual na semana, superando tanto o ciclo anterior quanto a média dos últimos cinco anos, de 68,8%. Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná já finalizaram a semeadura. A colheita avançou para 11,6% da área, impulsionada principalmente por São Paulo, com 98%, e pelo Paraná, com 25%.

Já no arroz 2025/26, a semeadura atingiu 91,6% da área estimada, avanço de 2 pontos porcentuais na semana. Em comparação com a safra passada, quando 93,9% da área havia sido semeada no mesmo período, há atraso de 2,3 pontos porcentuais. Frente à média dos últimos cinco anos, de 89,8%, o plantio segue adiantado. Rio Grande do Sul e Santa Catarina já concluíram os trabalhos, enquanto a colheita permanece incipiente, com 0,5% da área colhida.