Polícia Civil pede acesso a dados financeiros de produtora de Dark Horse

247 - A Polícia Civil de São Paulo solicitou à Justiça acesso a relatórios financeiros sigilosos relacionados a Karina Ferreira Gama, uma das responsáveis pela produtora do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

O pedido foi encaminhado após representação do Ministério Público e integra um inquérito que busca esclarecer possíveis irregularidades em um contrato firmado entre a Prefeitura de São Paulo e uma das organizações não governamentais (ONGs) ligadas a Karina. O acordo tinha como objetivo a instalação de pontos de acesso à internet Wi-Fi em uma comunidade da capital paulista.

Os investigadores pretendem verificar se houve irregularidades na execução do contrato e na aplicação dos recursos públicos envolvidos. A emissora informou ainda que procurou a Prefeitura de São Paulo para comentar o caso e aguardava retorno até a publicação da matéria.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o caso é investigado pela 2ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração, vinculada ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). O inquérito foi instaurado após requisição do Ministério Público e tramita sob sigilo judicial.

De acordo com o comunicado, a apuração envolve suspeitas dos crimes de frustração do caráter competitivo de procedimento licitatório, fraude na execução de contrato administrativo e emprego irregular de verbas ou rendas públicas.

A corporação ressaltou que detalhes adicionais da investigação não serão divulgados neste momento em razão do sigilo imposto aos autos. Conforme a nota oficial, “detalhes serão preservados devido ao sigilo imposto aos autos”.