Meio/Ideia: para 57%, caso Dark Horse prejudica Flávio Bolsonaro

247 - Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (28) pelo instituto Meio/Ideia aponta que a maioria dos brasileiros acredita que o caso Dark Horse deve causar prejuízos políticos ao senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República em 2026.

O levantamento mediu a repercussão do vazamento de conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Nas mensagens reveladas, o senador cobrava apoio financeiro para o filme Dark Horse, produção que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre fevereiro e maio de 2025 teriam sido movimentados ao menos R$ 61 milhões em seis operações relacionadas ao caso.

Os entrevistados responderam à pergunta sobre o impacto do episódio na eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro em 2026. De acordo com a pesquisa, 33% afirmaram que o caso “vai prejudicar muito” o senador, enquanto 24% acreditam que “vai prejudicar um pouco”. Outros 24% disseram que o episódio não terá impacto eleitoral.

Já 6% avaliaram que o caso pode beneficiar Flávio Bolsonaro por um possível efeito de vitimização. Os que não souberam ou preferiram não responder somaram 13%.

O levantamento também identificou desgaste na imagem do parlamentar após a divulgação das mensagens. Para 44% dos entrevistados, a percepção sobre Flávio Bolsonaro piorou depois da repercussão do caso Dark Horse.

Em contrapartida, 14,46% afirmaram que passaram a ter uma opinião melhor sobre o senador após o episódio. Outros 30,8% disseram que o caso não alterou sua visão sobre o parlamentar. Os que não souberam responder totalizaram 10,7%.

A pesquisa ainda investigou a percepção da população sobre a gravidade do caso e a necessidade de investigação por parte das autoridades. Quase metade dos entrevistados afirmou concordar que o episódio merece apuração aprofundada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público.

Segundo os dados, 48% concordam com a necessidade de investigação, enquanto 20% discordam. Outros 20% disseram não concordar nem discordar da afirmação, e 12% não souberam responder.

O instituto Meio/Ideia ouviu 1.500 pessoas com 16 anos ou mais em diferentes regiões do Brasil.