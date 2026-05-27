Flávio Bolsonaro se reúne com J.D. Vance e Marco Rubio nos EUA

247 - O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e com o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira (27). Segundo o SBT News, os encontros ocorreram em Washington durante a viagem do bolsonarista aos EUA.

O senador chegou ao país na segunda-feira (25), acompanhado do irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, e do jornalista Paulo Figueiredo, que vivem nos Estados Unidos.

De acordo com Flávio Bolsonaro, durante a reunião com Marco Rubio foi debatida a possibilidade de os Estados Unidos classificarem o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Conforme o senador, Rubio teria demonstrado apoio à proposta.