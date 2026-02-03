Polícia de SC conclui inquérito sobre morte do cão Orelha

247 - A Polícia Civil de Santa Catarina finalizou o inquérito que apura as circunstâncias da morte do cão conhecido como Orelha, um animal comunitário vítima de maus-tratos na Praia Brava, em Florianópolis. A investigação também reúne elementos sobre uma tentativa de afogamento contra um segundo cachorro, chamado Caramelo, que conseguiu escapar do mar.

Segundo a apuração policial, adolescentes são apontados como responsáveis pelos dois episódios, embora ainda não haja detalhamento oficial sobre quantos jovens participaram nem a divisão de responsabilidades em cada ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, o relatório conclusivo do inquérito seria apresentado na noite desta terça-feira (3). A corporação destacou que a investigação segue sob sigilo parcial até a divulgação formal do resultado.

O caso envolvendo o cão Orelha começou a ser investigado após uma denúncia indicar que um grupo de adolescentes teria agredido o animal na Praia Brava. O cachorro foi encontrado gravemente ferido e, diante da gravidade do quadro clínico, passou por eutanásia, procedimento também conhecido como morte assistida.

Além desse episódio, os policiais apuram um segundo fato registrado na mesma região. Conforme a investigação, um adolescente teria levado o cão Caramelo ao mar, carregando o animal no colo. O cachorro, no entanto, conseguiu sair da água e sobreviver.

No curso das diligências, a Polícia Civil também passou a investigar uma suposta coação de testemunha. A suspeita recai sobre a possível participação do pai de um dos adolescentes e de um policial civil, que teriam tentado interferir no relato de uma pessoa que presenciou os fatos.

O inquérito reúne depoimentos, laudos e outros elementos colhidos desde a operação realizada no domingo (26), quando os agentes intensificaram as ações para esclarecer as agressões contra os animais e identificar todos os envolvidos.