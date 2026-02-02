PMs são afastados após suspeita de atropelar e matar dois cães em Manaus

247 - Dois policiais militares foram afastados das atividades de rua sob suspeita de atropelar e matar duas cachorras na manhã de domingo (1), em Manaus. O caso ocorreu na avenida Coronel Sávio Belota, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital amazonense. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Segundo relato de testemunhas, uma viatura da Polícia Militar passou por cima dos animais, que estavam deitados na pista, e seguiu sem interromper o trajeto. Os tutores das cachorras registraram boletim de ocorrência, e os corpos foram recolhidos para perícia. O caso ocorreu em meio à repercussão nacional do assassinato do cão comunitário Orelha, em Florianópolis.

Imagens registram atropelamento e geram repercussão nas redes

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo oficial atropela os cães e deixa o local. O episódio ganhou ampla repercussão nas plataformas digitais.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que os agentes envolvidos foram afastados das funções operacionais e permanecerão em atividades administrativas até a conclusão das apurações. A corporação comunicou ainda a abertura de procedimento administrativo disciplinar e declarou que "não compactua com a conduta apresentada pela guarnição".

Polícia Civil instaura inquérito

A Polícia Civil do Amazonas afirmou que os policiais foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias e responsabilidades, com encaminhamento do caso à Delegacia Especializada em Meio Ambiente.

A Secretaria de Estado de Proteção Animal declarou solidariedade à indignação causada pelo episódio. De acordo com a pasta, os corpos das cachorras foram recebidos no Hospital Público Veterinário, onde permanecem acondicionados e aguardam os exames periciais.