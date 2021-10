Por filiação de Bolsonaro, Roberto Jefferson, da cadeia, apoia a expulsão da própria filha do PTB

Apoie o 247

247 - O PTB, legenda presidida pelo ex-deputado Roberto Jefferson, preso desde agosto , anunciou na noite desta quarta-feira (6) a expulsão da ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Jefferson do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio e do pastor Fadi Faraj. O motivo é o racha racha interno em torno da possível filiação de Jair Bolsonaro ao partido . Roberto Jefferson apoia a expulsão da filha e dos outros dois.

A crise teria começado quando Jefferson foi preso e entregou o comando do partido à vice-presidente da legenda, Graciela Nienov, que agora atua como presidente interina. Nienov e Brasil são adversárias políticas e estariam disputando o controle da legenda. Nesta quarta-feira (6) durante o dia, a filha de Jefferson garantiu que não seria expulsa do partido , mas, à noite, a Secretaria Jurídica do PTB anunciou a expulsão dela e dos outros dois.

“A Secretaria Jurídica do PTB informa que Cristiane Brasil, Fadi Faraj e Oswaldo Eustáquio serão expulsos da legenda”, diz comunicado do partido às 22h37 desta quarta. “Além disso, Fadi Faraj e Oswaldo Eustáquio responderão por denunciação caluniosa após disseminação de fake news sobre o partido, em especial, contra a Vice-Presidente Graciela Nienov”, prossegue a nota.

Veja:

⚠️ A Secretaria Jurídica do PTB informa que Cristiane Brasil, Fadi Faraj e Oswaldo Eustáquio serão expulsos da legenda. — PTB (@ptb14) October 7, 2021

Além disso, Fadi Faraj e Oswaldo Eustáquio responderão por denunciação caluniosa após disseminação de fake news sobre o partido, em especial, contra a Vice-Presidente Graciela Nienov. — PTB (@ptb14) October 7, 2021

Jefferson entrou em confronto com a filha ao enviar cartas e áudios enviados a membros do partido da prisão, na qual falava em possível “conspiração” de Cristiane Brasil e do bolsonarista radical Oswaldo Eustáquio dentro da legenda. As críticas se tornaram públicas dias depois

Jefferson está internado e deve voltar à prisão nos próximos dias. Em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (6), pouco antes do anúncio do PTB sobre sua expulsão, Cristiane Brasil acusou Graciele Nienov de estar tramando uma “nova prisão” de seu pai.

“Fiquei inclusive sabendo que a interina vai fazer mais uma festa hoje para celebrar a nova prisão do meu pai… e a culpa é minha? Isso não está nada normal! Jantar pela prisão do meu pai no PTB! Mais uma farra das loiras! Com champanhe e tudo mais! O ‘plano’ delas dando certo!”, escreveu a ex-deputada.

