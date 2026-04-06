Pré-campanha de Lula aposta em plataforma para crescer nas redes sociais

247 - A pré-campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou esforços para fortalecer sua atuação nas redes sociais, diante do avanço de adversários no ambiente digital, informa a CNN Brasil. A equipe petista trabalha para consolidar uma estratégia que amplie a divulgação das ações do governo e aumente o alcance de suas mensagens entre os eleitores.

A gestão das redes sociais é vista como um dos principais desafios da estratégia eleitoral do PT neste momento inicial. Nos bastidores, aliados de Lula articulam a implementação de um modelo mais eficiente de disseminação de conteúdos, buscando responder ao crescimento da influência bolsonarista nas plataformas digitais.

A iniciativa em desenvolvimento tem como referência um projeto coordenado por Paulo Okamotto, presidente da Fundação Perseu Abramo e aliado histórico de Lula. Ele é apontado como o idealizador de uma ferramenta chamada “Pode Espalhar”, voltada à distribuição de materiais produzidos pelo partido em aplicativos e redes como WhatsApp, Instagram e TikTok.

Internamente, integrantes da campanha reconhecem a necessidade de acelerar a adoção de um formato mais estruturado de comunicação digital. Embora evitem comparações públicas, alguns dirigentes admitem, em conversas reservadas, que o objetivo é criar um sistema capaz de rivalizar com a organização e o alcance das redes ligadas ao bolsonarismo.

A movimentação ocorre em um cenário de preocupação com o desempenho do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais. Avaliações dentro do PT indicam que ele não apenas replica estratégias que foram bem-sucedidas para seu pai, como também tem explorado novas abordagens para engajamento.

Um dos exemplos citados por integrantes da equipe de Lula envolve a repercussão de um vídeo do comediante Murilo Couto. O humorista ironizou o fato de Flávio Bolsonaro ter passado a segui-lo no Instagram e produziu uma música intitulada “Meu amigo Flávio”. Em vez de reagir negativamente, aliados do senador passaram a impulsionar o conteúdo, que foi amplamente compartilhado — inclusive pelo próprio Flávio, que marcou seu perfil nas publicações.