MDB deve liberar filiados na eleição presidencial

247 - O MDB tende à neutralidade na disputa presidencial de 2026 diante de um cenário político marcado pela polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Segundo o jornalista Lauro Jardim ,do jornal O Globo, a avaliação interna é que a legenda deve liberar seus filiados para apoiarem os candidatos de sua preferência, refletindo divisões entre os diretórios estaduais.

As diferentes alas do MDB já demonstram resignação com a possibilidade de neutralidade formal na convenção nacional, diante da falta de consenso interno.

O cenário eleitoral atual também inclui a tentativa do governador Ronaldo Caiado de se posicionar como uma alternativa fora da polarização predominante. Ainda assim, o MDB não tem conseguido construir uma unidade em torno de um nome ou estratégia nacional, o que reforça a tendência de liberação dos apoios regionais.

Outro movimento recente que chamou atenção dentro da legenda foi a saída da deputada federal Simone Marquetto. Cotada anteriormente como possível vice em uma chapa presidencial do PSD, a parlamentar surpreendeu integrantes do MDB ao se filiar ao PP durante a última semana da janela partidária.