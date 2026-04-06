Relator protocola pedido para prorrogar CPI do Crime Organizado

247 - O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE), formalizou nesta segunda-feira (6) um pedido para estender os trabalhos do colegiado por mais 60 dias. A solicitação conta com o apoio de 28 senadores e busca garantir a continuidade das apurações em curso.

O pedido agora depende da autorização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que a comissão possa seguir em funcionamento além do prazo atual, previsto para encerrar em 14 de abril.

A iniciativa do relator ocorre em meio ao avanço das investigações relacionadas a fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo Alessandro Vieira, a prorrogação é considerada essencial para aprofundar a análise dos documentos reunidos até o momento, que apontam para uma complexa rede de relações ligada ao caso.

Para que o requerimento fosse protocolado, era necessário o apoio mínimo de 27 senadores. O número foi alcançado no domingo (5), viabilizando a formalização do pedido no início desta semana.

A CPI do Crime Organizado foi instaurada com o objetivo de investigar estruturas e mecanismos de atuação de organizações criminosas, além de possíveis conexões com agentes públicos e privados. A ampliação do prazo é vista como estratégica para consolidar provas e avançar nas linhas investigativas já abertas.

Entre os parlamentares que assinam o pedido de prorrogação estão Alessandro Vieira (MDB-SE), Flávio Arns (PSB-PR), Esperidião Amin (PP-SC), Jorge Kajuru (PSB-GO), Fabiano Contarato (PT-ES), Mara Gabrilli (PSD-SP), Jaime Bagattoli (PL-RO), Styvenson Valentim (PSDB-RN), Sergio Petecão (PSD-AC), Plínio Valério (PSDB-AM), Wellington Fagundes (PL-MT), Jayme Campos (União-MT), Vanderlan Cardoso (PSD-GO), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Wilder Morais (PL-GO), Eduardo Girão (Novo-CE), Damares Alves (Republicanos-DF), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Sergio Moro (União-PR), Paulo Paim (PT-RS), Cleitinho (Republicanos-MG), Marcos Pontes (PL-SP), Leila Barros (PDT-DF), Confúcio Moura (MDB-RO), Magno Malta (PL-ES), Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), Carlos Viana (Podemos-MG) e Lucas Barreto (PSD-AP).