Presidente Lula acompanha a abertura da Ponte da Integração Brasil-Paraguai

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha nesta sexta-feira, 19 de dezembro, a cerimônia de abertura da Ponte Internacional da Integração Brasil–Paraguai, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O evento está marcado para as 15h, na nova aduana binacional, e marca a entrega da segunda ligação viária entre os dois países na região da tríplice fronteira.

As informações foram divulgadas pelo Palácio do Planalto. Segundo o governo federal, a obra contou com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e recebeu investimento total de R$ 1,9 bilhão, com participação financeira dos dois países. A liberação do tráfego ocorrerá de forma gradual, começando com a circulação de caminhões sem carga.

Nova ligação viária após seis décadas

A Ponte da Integração surge como alternativa à Ponte da Amizade, inaugurada há mais de 60 anos e atualmente a única conexão rodoviária entre Brasil e Paraguai na região. De acordo com a Receita Federal, o local registra diariamente a passagem de cerca de 100 mil pessoas e 45 mil veículos, o que gera congestionamentos frequentes e impactos diretos na mobilidade urbana de Foz do Iguaçu.

A nova estrutura conecta Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco, ampliando a capacidade logística e fortalecendo a integração econômica e comercial entre os dois países.

Características técnicas da ponte

A Ponte da Integração possui 760 metros de extensão e um vão livre de 470 metros, o maior da América Latina. O projeto é do tipo estaiado, sustentado por duas torres de 190 metros de altura, equivalentes a edifícios de aproximadamente 54 andares. A pista conta com duas faixas simples, cada uma com 3,6 metros de largura.

Perimetral Leste reorganiza o tráfego urbano

O funcionamento pleno da ponte está diretamente ligado à Perimetral Leste, nova rodovia construída no lado brasileiro. Com 14,7 quilômetros de extensão, a via liga a BR-277 à ponte e tem como objetivo retirar o tráfego de caminhões do centro urbano de Foz do Iguaçu, aumentando a segurança viária e a fluidez do trânsito.

Na primeira semana de operação, mais de 10 mil veículos já circularam pela Perimetral Leste. O conjunto de obras inclui ainda duas novas aduanas e seis viadutos.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, o impacto da obra vai além da infraestrutura viária. “A ponte será um motor de prosperidade para Foz do Iguaçu e região. Ao otimizar o fluxo comercial e turístico, estamos não apenas entregando uma infraestrutura moderna, mas promovendo um reordenamento urbano que devolve qualidade de vida à população”, afirmou.

Operação gradual e cronograma de liberação

A entrada em operação ocorrerá de forma escalonada para garantir segurança e adaptação dos órgãos de fiscalização. A partir do dia 20 de dezembro, a travessia estará liberada apenas para caminhões descarregados, conhecidos como “em lastro”, em horários definidos pela Receita Federal e pela Polícia Rodoviária Federal.

Os ônibus de turismo fretados deverão ser autorizados a circular em breve. A liberação total para veículos de carga está prevista para ocorrer entre o fim de 2026 e o início de 2027, condicionada à conclusão do Corredor Metropolitano del Este, no lado paraguaio.

Financiamento e modelo de execução

A obra foi financiada pelo governo brasileiro por meio da Itaipu Binacional, que investiu R$ 712 milhões no projeto. Desse total, R$ 372 milhões foram destinados à construção da ponte e R$ 340 milhões às obras da Perimetral Leste até novembro de 2025.

O modelo de execução foi tripartite, com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) como órgão proprietário, o Governo do Paraná como executor e a Itaipu Binacional responsável pelo repasse dos recursos.

Histórico do projeto binacional

As discussões iniciais sobre a nova ponte começaram no início dos anos 1990, mas o projeto ganhou contornos definitivos apenas em 2005, com a assinatura de um acordo internacional que definiu as bases técnicas e a responsabilidade financeira do Brasil. A obra foi incorporada ao PAC em 2012, passou por licenciamento ambiental e teve a licença emitida pelo Ibama em 2017.

A construção teve início em 2019 e foi concluída fisicamente em outubro de 2023. Em 2023, o governo assegurou os recursos finais para a entrega completa do empreendimento e sancionou a lei que oficializou o nome da estrutura como Ponte da Integração Prefeito Jaime Lerner, em homenagem ao arquiteto paranaense reconhecido por seu legado no urbanismo e na mobilidade urbana.