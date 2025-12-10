Brasil intensifica ações conjuntas para preservar o Aquífero Guarani

247 - A gestão integrada do Sistema Aquífero Guarani (SAG) avança com novas iniciativas que fortalecem a cooperação entre os países que compartilham a gigantesca reserva subterrânea. O Brasil, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), vem ampliando seu papel nesse processo ao implementar ações estratégicas voltadas à preservação do aquífero.

O país integra o Projeto de Porte Médio (PPM) “Implementación del Programa de Acción Estratégica del Sistema Acuífero Guaraní: Posibilitando Acciones Regionales”, conhecido como PPM-Guaraní, que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em um esforço conjunto para garantir a sustentabilidade hídrica da região.

Com mais de 1 milhão de km² distribuídos entre os quatro países, o SAG demanda cooperação permanente diante do crescente uso de água subterrânea. Executado entre 2022 e 2025, o PPM-Guaraní busca consolidar mecanismos duradouros de integração, atualizar o Plano de Ações Estratégicas (PAE) e implantar uma rede piloto de monitoramento voltada à qualidade e quantidade das águas.

O Brasil participa do Comitê Diretor do Projeto ao lado dos ministérios do Meio Ambiente (MMA) e das Relações Exteriores (MRE). A iniciativa é financiada pelo Fundo para o Meio Ambiente Mundial (FMAM), gerida pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) e executada internacionalmente pela UNESCO, com apoio técnico do CeReGAS.

Para o diretor do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Planejamento em Segurança Hídrica do MIDR, Nelton Friedrich, o avanço é significativo. "Com 25 ações, avança o protagonismo local e microrregional, amplia a cooperação entre os países envolvidos e propõe especial monitoramento de poços no aquíferos (rede de monitoramento de poços por país). Isso representa maior cooperação, reforço nos processos participativos e maior cuidado", afirmou.

Atualização do Plano de Ações Estratégicas

Um dos principais resultados do projeto é a atualização do PAE, originalmente elaborado em 2009. A nova versão reforça a integração regional, incorpora desafios contemporâneos da gestão hídrica e organiza suas diretrizes em oito programas que reúnem 25 ações estratégicas. O documento também fortalece a articulação entre iniciativas nacionais sobre águas subterrâneas e orienta a implementação do Acordo Guarani, estimulando o diálogo entre governos e instituições dos quatro países.

Rede conjunta de monitoramento

Outro avanço relevante é a fase piloto da Rede de Monitoramento de Poços, que permitirá análises integradas com base em dados sistemáticos e comparáveis. Ao todo, foram selecionados 36 poços representativos: 7 na Argentina, 15 no Brasil, 8 no Paraguai e 6 no Uruguai. Essas informações subsidiarão políticas mais eficientes para o uso e preservação do aquífero.

Como parte das entregas, foi criado um Sistema de Informação de Poços de Monitoramento, hospedado em versão Standard no Shinyapps.io. A plataforma utiliza bibliotecas especializadas para tratamento e visualização de dados tabulares e geoespaciais, reunindo protocolos do Comitê de Monitoramento e Modelagem (CMM) e garantindo interoperabilidade com futuros sistemas nacionais de águas subterrâneas.

O aplicativo inclui visualizador de mapas com filtros por país, ferramentas de zoom, medições, múltiplas camadas geográficas e integração de dados provenientes de cinco tabelas conectadas por identificadores únicos. A tecnologia amplia a oferta de informações qualificadas e facilita a gestão compartilhada entre os países que compõem o Sistema Aquífero Guarani.