'Presidente chamar um ministro de filho da puta e não sofrer nenhuma punição deve ser inédito no mundo', diz Eduardo Moreira

247 - O economista Eduardo Moreira repercutiu as agressões de Jair Bolsonaro contra o ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (6), quando Bolsonaro chamou o ministro de "filho da puta".

"Um presidente da república xingar um ministro da suprema corte de filho da puta publicamente e não sofrer qualquer tipo de punição deve ser algo inédito no mundo", afirmou Moreira.

A nova ofensa de Bolsonaro foi feita durante viagem a Santa Catarina e em meio a uma escalada de tensões entre ele e o Judiciário. O chefe do governo federal desembarcou no estado para participar de uma palestra com empresários, além de marcar presença em uma cerimônia de entrega da Ordem da Machadinha.

PUBLICIDADE

A tensão entre Bolsonaro e o Judiciário vem em uma crescente, com diversos ataques por parte do ocupante do Palácio do Planalto, principalmente contra Barroso, que se coloca na oposição à bandeira do voto impresso defendida pelo governo.

Na quinta-feira (5), o presidente do STF, ministro Luiz Fux, leu uma dura nota contra Bolsonaro e cancelou uma reunião que faria com os chefes dos Três Poderes. Bolsonaro, claro, reagiu.

PUBLICIDADE

Um presidente da república xingar um ministro da suprema corte de filho da puta publicamente e não sofrer qualquer tipo de punição deve ser algo inédito no mundo — Eduardo Moreira (@eduardomoreira) August 6, 2021





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.