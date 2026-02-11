Presidente da Amprev pede exoneração após operação da PF no Amapá

247 - O presidente da Amapá Previdência (Amprev), Jocildo Silva Lemos, solicitou exoneração do cargo nesta quarta-feira (11), dias depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apura supostas irregularidades na aplicação de recursos do fundo previdenciário estadual no Banco Master. As informações são do G1.

A decisão foi comunicada por meio de nota oficial, na qual Lemos afirma que o afastamento tem como objetivo “preservar a instituição” e colaborar com o andamento das investigações.

A investigação, conduzida no âmbito da Operação Zona Cinzenta, examina a aplicação de aproximadamente R$ 400 milhões da Amprev em letras financeiras do Banco Master. A operação é considerada de alto risco e está sob análise da Polícia Federal. Jocildo Lemos foi apontado como articulador das deliberações do Comitê de Investimentos e foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Em nota divulgada à imprensa, o agora ex-dirigente declarou: “Seguindo com absoluto compromisso com a instituição, com os segurados e com a verdade dos fatos, apresento meu pedido de exoneração do cargo de Diretor-Presidente da Amprev.”

Ele acrescentou: “Faço isso para que a Justiça atue com total independência e para que fique plenamente comprovado que todos os procedimentos adotados sob minha gestão observaram rigorosamente a legalidade, permitindo a identificação e a responsabilização dos verdadeiros culpados.”

Na mesma manifestação, Lemos afirmou: “Reafirmo minha plena confiança na Justiça e na força dos fatos.”

O ex-presidente também destacou resultados de sua administração: “Sob esta administração, o patrimônio da Amprev cresceu 41% entre 2023 e 2025, garantindo o pagamento de aposentados e pensionistas até 2059.”