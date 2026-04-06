Presidente do PT convoca “porta-vozes” de Lula e “grandes mobilizações” no 1º de maio

247 - O presidente do PT convoca “porta-vozes” de Lula e mobilizações no 1º de maio contra a jornada 6x1 e em defesa do governo, ao afirmar que apoiadores devem ampliar a divulgação das ações da gestão federal e enfrentar a desinformação no país. A orientação também inclui o engajamento em atos públicos para fortalecer pautas trabalhistas e sociais.

A declaração foi feita pelo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, em mensagem publicada nas redes sociais do PT nesta segunda-feira (6). No texto, ele defende que militantes, filiados e apoiadores atuem diretamente na comunicação das ações do governo.

Segundo Edinho, “estamos diante do governo do presidente Lula, que é o governo mais exitoso desde o período da redemocratização do Brasil. É o governo com maior número de entregas, de obras, de desenvolvimento de projetos sociais”. Ele destaca a necessidade de ampliar o alcance dessas informações junto à população.

O dirigente partidário também convocou a base de apoio a assumir papel ativo na disseminação de conteúdos favoráveis ao governo. “Precisamos, neste momento, pedir que cada brasileira e brasileiro que apoia o presidente Lula, o nosso governo, o nosso projeto, que seja um porta-voz do presidente Lula”, afirmou.

Na mensagem, Edinho enfatiza o combate à desinformação. “Precisamos construir uma corrente que faça prevalecer a verdade. Uma corrente da verdade contra fake news, contra a mentira”, declarou, ao defender maior engajamento político e informativo dos apoiadores.

Ele ainda orienta que militantes se informem sobre as ações do governo em todo o país. “Cada companheira e cada companheiro, cada filiada e filiado, militante, apoiador, possa se informar sobre tudo aquilo que o presidente Lula está fazendo em cada estado brasileiro, cada município brasileiro, cada região do nosso país”, disse.

O presidente do PT também mencionou medidas atribuídas ao governo federal. “É importante que a gente divulgue que o presidente Lula foi o presidente que pediu a apuração de todas as denúncias de corrupção contra o INSS. Também foi o presidente Lula que pediu para que todas as medidas fossem tomadas diante das denúncias envolvendo o Banco MAster”, afirmou.

Entre as pautas defendidas, Edinho citou propostas relacionadas à renda e ao trabalho. “É o presidente Lula também que tem defendido a reforma da renda, que o trabalhador e a trabalhadora deixem de pagar para que aqueles que têm privilégios passem a pagar”, declarou.

Ele também mencionou a discussão sobre a jornada de trabalho. “É o presidente Lula também que tem defendido maior tempo de lazer para o trabalhador brasileiro e a trabalhadora brasileira, maior tempo para a família, para o estudo. Ou seja, o fim da jornada 6x1”, afirmou.

Por fim, o dirigente convocou mobilizações no Dia do Trabalhador. “Também, no dia 1º de maio, temos que apoiar o presidente Lula fazendo grandes mobilizações contra a jornada 6x1. A verdade vai prevalecer e nós vamos formar uma grande corrente da verdade contra a mentira, do bem contra o mal”, concluiu.