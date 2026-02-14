Primeiro caça Gripen montado no Brasil será apresentado em março

247 - O primeiro caça F-39 Gripen montado em território brasileiro deverá ser oficialmente apresentado na terça-feira (25 de março), em cerimônia na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. A aeronave já está concluída, mas ainda não realizou seu voo inaugural. A data de entrega à Força Aérea Brasileira (FAB) não foi informada.

O evento deve reunir integrantes do alto comando da Aeronáutica e outras autoridades. Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da solenidade que marcou o início da linha de montagem do modelo no Brasil, resultado de parceria entre a sueca Saab e a Embraer.

Atualmente, a FAB opera dez unidades do Gripen a partir da Base Aérea de Anápolis (GO), onde são empregados em atividades de treinamento. Outra aeronave está em Gavião Peixoto. Todas essas unidades foram fabricadas na Suécia e transportadas por navio até o Brasil.

O programa brasileiro prevê a aquisição de 36 caças Gripen, sendo oito na versão de dois assentos. Do total, 15 unidades serão produzidas no país. A fabricação ocorre em três plataformas industriais na unidade da Embraer no interior paulista.

Nas duas primeiras etapas, as quatro principais seções estruturais da aeronave são integradas, incluindo peças produzidas pela Saab em São Bernardo do Campo (SP), como o cone de cauda e os freios aerodinâmicos. Nessa fase, também são instalados e vedados os 12 tanques de combustível, além da realização de testes de pressurização e medições geométricas para verificar o alinhamento estrutural.

Após essa etapa, o caça recebe tratamento anticorrosivo, pintura interna e segue para a montagem final sobre uma estrutura móvel que substitui temporariamente o trem de pouso. São instalados aproximadamente 35 quilômetros de cabos elétricos e 300 metros de tubulações. Componentes como estabilizador vertical, canards — superfícies dianteiras que auxiliam no controle em baixa velocidade — e sistemas internos completam a integração física.

Na fase final, os softwares de bordo são instalados e configurados. Em seguida, o motor é acionado para testes de sistemas antes da pintura definitiva. Depois, a aeronave passa por ensaios em solo e em voo, etapa que antecede a declaração de prontidão para entrega.

Na quinta-feira (6), a FAB realizou os primeiros lançamentos de bombas a partir do Gripen em território nacional, durante treinamento na Base Aérea de Natal (RN), na chamada Operação Thor. A ação ocorreu em parceria com a Saab.

Em nota, a empresa afirmou: "Os principais objetivos foram garantir a separação segura das bombas do caça, validar os parâmetros de precisão com o uso de bomba convencional e empregar o designador de alvos a laser em conjunto com o armamento equipado com kit de guiagem".

Foram utilizadas uma bomba convencional de 925 quilos e outra de 250 quilos equipada com sistema de guiagem a laser. A aeronave empregada nos testes foi a de matrícula 4100, sediada em Gavião Peixoto. O major aviador Thiago Camargo, do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (Ipev), tornou-se o primeiro piloto brasileiro a realizar lançamentos de bombas com o F-39 Gripen. Ao todo, foram executados 11 voos, somando cerca de 15 horas de operação, com diferentes configurações de armamentos.

Segundo Mikael Olsson, chefe de testes de voo da Saab, o Brasil foi a primeira nação a lançar a bomba MK 84 e a bomba MK 82 com kit de guiagem a laser a partir da aeronave.

Em novembro, a FAB efetuou o primeiro disparo de míssil com o Gripen. O armamento utilizado foi o Meteor, de fabricação europeia, com custo estimado em R$ 12,4 milhões, lançado contra um drone nas proximidades da costa do Rio Grande do Norte. Na sequência, no Rio de Janeiro, ocorreram os primeiros disparos com o canhão alemão de 27 milímetros da aeronave. No mesmo período, foi concluída a campanha de testes de reabastecimento em voo com o cargueiro Embraer KC-390.