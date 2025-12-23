Procurador diz que Alexandre de Moraes se tornou ameaça ao establishment

247 - O debate em torno das acusações dirigidas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ganhou novo capítulo após uma manifestação pública do procurador Hélio Telho nas redes sociais. Em uma postagem, ele apresentou uma análise sobre a reação de setores que, segundo ele, antes lhe davam sustentação.

As declarações foram publicadas por Telho em seu perfil na rede digital X, onde o procurador comentou o que classifica como uma mudança de postura do chamado establishment em relação a Alexandre de Moraes, a quem se referiu pelo apelido “Xande”. No texto, Telho atribui essa inflexão ao acúmulo de poder e à atuação do ministro em episódios de grande impacto político.

“Xande virou um incômodo muito grande para o establishment, porque poderoso demais e sem qualquer controle”, escreveu Hélio Telho. Na sequência, o procurador afirmou que o ministro “enfrentou o homem mais rico do mundo e o homem mais poderoso do mundo, não tremeu, não titubeou, não retroagiu, foi em frente, dobrou a aposta e venceu”.

Na publicação, Telho também destacou decisões judiciais que, segundo ele, marcaram a trajetória recente de Alexandre de Moraes. “Não se esqueça, ainda, que Xande mandou para a cadeia um ex-presidente da República e vários generais 4 estrelas, fato inédito”, declarou.

O procurador afirma que o ministro teria se transformado em um fator de temor entre elites políticas e econômicas. “Esse homem pode se virar contra qualquer um do establishment e acabar com ele num estalar de dedos e não há ninguém a quem recorrer”, afirmou. Para Telho, esse cenário explicaria a perda de apoio: “Isso aterroriza e por isso o establishment retirou o apoio a Xande, que não é mais útil, ao contrário, se converteu numa ameaça ao status quo”.

As declarações repercutem em meio a um ambiente de forte polarização em torno do Supremo Tribunal Federal e do papel desempenhado por seus ministros, especialmente Alexandre de Moraes, frequentemente colocado no centro de controvérsias políticas e jurídicas de grande alcance nacional.