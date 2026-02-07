Professora de direito é morta a facadas por aluno em faculdade de porto velho

247 - A professora de Direito Juliana Mattos de Lima Santiago, de 41 anos, morreu após ser atacada a facadas por um aluno dentro de uma sala de aula na noite desta sexta-feira (6), no Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), instituição particular localizada na zona Sul de Porto Velho. As informações são do UOL.

Segundo testemunhas e registros preliminares, o suspeito, identificado como João C. C. Júnior, de 24 anos e aluno da mesma faculdade, desferiu vários golpes contra a docente durante o período noturno. Testemunhas que presenciaram a ação conseguiram imobilizá-lo até a chegada das forças de segurança, e ele foi detido em flagrante pela Polícia Militar.Imagens gravadas no local mostram o momento em que o suspeito é contido por acadêmicos e funcionários da faculdade, em meio a gritos e correria provocados pelo ataque.

A vítima, ferida no tórax e no braço, foi socorrida e levada às pressas para o Hospital João Paulo II, mas não resistiu aos ferimentos. Juliana Santiago também exercia a função de escrivã da Polícia Civil de Rondônia, além de lecionar a disciplina no curso de Direito. A brutalidade do crime chocou colegas, alunos e servidores da segurança pública. Fontes policiais informam que as motivações do ataque ainda estão sob investigação. Não há, até o momento, uma versão oficial sobre o que teria levado o estudante a praticar o homicídio dentro da sala de aula. Autoridades responsáveis pelo caso devem aprofundar a apuração dos fatos nos próximos dias.

O campus da Fimca foi isolado após o ocorrido para permitir a realização dos procedimentos periciais e o início das investigações. Familiares da vítima ainda não divulgaram informações sobre velório ou cerimônias fúnebres.A violência dentro de ambientes educacionais, embora rara, reverbera na sociedade e acende alertas sobre a segurança e o bem-estar de docentes e estudantes nas instituições de ensino superior no país. Autoridades e organizações educacionais deverão discutir medidas preventivas e de proteção à comunidade acadêmica diante dessa tragédia.