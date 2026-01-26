Prouni abre inscrições para 2026 com maior oferta de bolsas da história

247 - O Programa Universidade para Todos (Prouni) abriu as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026, oferecendo a maior quantidade de bolsas desde sua criação. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 29 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde também é possível consultar as vagas disponíveis por curso, turno, instituição e local de oferta.

Ao todo, o Prouni disponibiliza 594.519 bolsas nesta edição, sendo 274.819 integrais, que cobrem 100% das mensalidades, e 319.700 parciais, correspondentes a 50% do valor do curso. A maior parte das oportunidades é destinada ao ensino a distância, que concentra 393.119 bolsas, além de 16.408 vagas para cursos semipresenciais. As demais bolsas são para cursos presenciais em instituições privadas de ensino superior.

Entre as modalidades de graduação, os cursos de bacharelado reúnem 328.175 bolsas, seguidos pelos cursos tecnológicos, com 253.597 oportunidades, e pelas licenciaturas, que somam 12.747 bolsas. Administração lidera a oferta, com 63.978 vagas, enquanto Ciências Contábeis aparece na sequência, com 41.864 bolsas disponíveis.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter concluído o ensino médio e ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e/ou 2025. O candidato precisa ter alcançado, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e não pode ter zerado a redação. Não é permitida a inscrição de candidatos que tenham feito o Enem na condição de treineiro. Para fins de classificação, será considerada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.

Além dos critérios de desempenho, os candidatos devem atender a pelo menos uma das condições socioeducacionais previstas no edital, como ter cursado o ensino médio em escola pública ou em instituição privada na condição de bolsista, integral ou parcial. Também podem concorrer pessoas com deficiência, conforme a legislação, e professores da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, neste último caso sem a exigência de limite de renda.

No momento da inscrição, o estudante deve escolher se concorre às vagas de ampla concorrência ou às destinadas às políticas afirmativas, voltadas a pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. Para as bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa não pode ultrapassar 1,5 salário mínimo. Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.

A classificação dos candidatos será feita de acordo com a modalidade de concorrência, curso, turno, instituição e local de oferta, respeitando a ordem decrescente das notas do Enem. O edital estabelece ainda critérios de prioridade, começando pelos professores da rede pública nos cursos de licenciatura e pedagogia, seguidos pelos estudantes oriundos da escola pública, total ou parcialmente, e, na sequência, pelos candidatos que cursaram o ensino médio em instituições privadas, conforme a condição de bolsa.

O resultado da primeira chamada do Prouni 2026 será divulgado no dia 3 de fevereiro, enquanto a segunda chamada está prevista para 2 de março. Os candidatos que não forem selecionados nas chamadas regulares poderão manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 25 e 26 de março. A lista será disponibilizada para consulta no dia 31 de março, tanto para as instituições de ensino superior quanto para os estudantes.

Criado em 2004 e instituído pela Lei nº 11.096/2005, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e de formação específica em instituições privadas de ensino superior. O programa realiza seleções duas vezes ao ano e é voltado a estudantes que ainda não possuem diploma de nível superior.