PSDB e Cidadania aprovam Aécio Neves como pré-candidato à Presidência em 2026

247 - A federação formada pelo PSDB e pelo Cidadania aprovou, nesta terça-feira (26), o nome do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A decisão foi tomada durante reunião da federação em Brasília (DF).

Segundo o Metrópoles, os diretórios estaduais das duas siglas defenderam a indicação de Aécio Neves. O parlamentar foi apontado como representante de um projeto nacional tucano para a disputa presidencial.

Aécio ainda não confirmou se aceitará a indicação para disputar o Palácio do Planalto. De acordo com a federação, também não há prazo definido para que o deputado anuncie sua decisão.