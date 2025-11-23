TV 247 logo
      PSol aciona PGR contra Flávio Bolsonaro por incitação ao crime

      Partido afirma que convocação de vigília por Flávio Bolsonaro pode ter buscado tumultuar cumprimento de medidas judiciais

      Flávio Bolsonaro (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

      247 – O Psol protocolou neste sábado (22/11) uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por incitação ao crime. A ação foi divulgada pelo jornal Metrópoles, que revelou que o pedido do partido ocorreu após o parlamentar convocar uma vigília em frente ao condomínio onde reside, em Brasília.

      Segundo o documento apresentado pelo Psol, “os fatos narrados nesta representação decorrem de manifestações públicas diretamente vinculadas à atuação política do parlamentar, voltadas à mobilização social em torno de decisão judicial emanada da Corte, razão pela qual a competência do STF se encontra configurada”.

      Convocação nas redes e suspeita de tentativa de obstrução

      A notícia-crime menciona um vídeo publicado pelo senador em sua conta no X (antigo Twitter), no qual ele chamava apoiadores para uma “vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil”.

      Para o partido, o conteúdo da convocação sugere risco deliberado de tumulto diante da ordem judicial aplicada ao ex-chefe do Executivo. O texto afirma: “O que se verifica é que o teor da convocação indica notadamente tentativa de utilização de apoiadores do réu Jair Bolsonaro com a potencial finalidade de facilitação de fuga, bem como aglomeração e tumulto no local de cumprimento da medida cautelar, com potencial objetivo de obstruir ou dificultar a atuação da Polícia Federal e da Polícia Penal do Distrito Federal”.

      Vigília diante do condomínio e presença de aliados

      A vigília ocorreu em frente ao Condomínio Solar de Brasília, onde Jair Bolsonaro vive atualmente. O encontro teve caráter religioso: um pastor conduziu orações em favor do ex-presidente, enquanto apoiadores se reuniram em torno de um boneco de papelão em tamanho real representando Bolsonaro.

      Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro estiveram presentes, assim como a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e o desembargador aposentado Sebastião Coelho.

      Segundo o Metrópoles, o momento de oração terminou em confusão. Um opositor identificado como Ismael foi expulso a chutes e tapas após afirmar que o pai de Flávio Bolsonaro “abriu 700 mil covas” durante a pandemia de Covid-19. Ele declarou ao senador:
      “Nós temos orado por justiça nesse país, nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas, não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como o seu pai, que abriu 700 mil covas na pandemia”.

      Prazo de 24 horas determinado por Moraes

      A vigília ocorreu após determinação do ministro Alexandre de Moraes, que exigiu manifestação da defesa de Jair Bolsonaro em até 24 horas. O objetivo é esclarecer por que o ex-chefe do Executivo tentou violar a tornozeleira eletrônica, que utiliza desde 18 de julho, poucos dias depois de ter sua prisão domiciliar decretada.

      Após a defesa se pronunciar, Moraes também determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste no mesmo prazo.

