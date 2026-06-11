PT lança campanha "Lula joga pelo Brasil" durante a Copa e reforça discurso de soberania nacional

247 -O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou nesta quinta-feira (11), durante a abertura da Copa do Mundo, a campanha "Lula joga pelo Brasil", iniciativa que busca reforçar a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como defensor da soberania nacional.

A nova peça publicitária surge em meio às tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, após o governo do presidente Donald Trump sinalizar a possibilidade de impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. A estratégia do PT aposta no simbolismo do futebol para associar a figura de Lula à defesa dos interesses nacionais e ao fortalecimento da economia do país.

A campanha é embalada por uma música que faz referência à identidade nacional e à atuação do presidente. Um dos trechos diz: "Quando está em campo, a gente é soberano. Não baixa a cabeça, faz o drible e grita gol. Quem veste a camisa e mostra que é guerreiro, não foge da luta, o povo brasileiro. Chama quem conhece, sabe dar valor. A torcida grita 'Lula é meu jogador'".

O vídeo combina imagens de jovens jogando futebol com mensagens políticas e referências às ações do governo federal. Em uma das cenas, um homem ergue a camisa da seleção brasileira para revelar outra camiseta estampada com a imagem de Lula. A produção também mescla as cores verde e amarela da seleção com o vermelho tradicional do PT.

Outro elemento visual da campanha é a adaptação do escudo da seleção brasileira. Uma das cinco estrelas que simbolizam os títulos mundiais conquistados pelo Brasil foi substituída pela estrela vermelha que representa o partido.

A peça também faz menção ao sistema de pagamentos Pix, que se tornou alvo de questionamentos por parte dos Estados Unidos durante a investigação comercial aberta contra o Brasil. Em uma das cenas, uma mulher realiza uma transação utilizando a ferramenta financeira.

Além da defesa da soberania nacional, a campanha destaca algumas das principais bandeiras do governo Lula. Entre elas estão a proposta de fim da escala de trabalho 6x1, o programa Desenrola, voltado à renegociação de dívidas, o Gás do Povo e o programa Agora Tem Especialistas.

A divulgação da campanha ganhou impulso nas redes sociais por meio de aliados do presidente. Entre os nomes que compartilharam o material estão o presidente nacional do PT, Edinho Silva, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), e o vice-líder do governo no Congresso Nacional, Lindbergh Farias (PT-RJ).