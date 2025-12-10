PT lança núcleo internacional com homenagem a Marco Aurélio Garcia

247 - O Partido dos Trabalhadores apresenta nesta quinta-feira (11) um novo núcleo dedicado ao debate sobre política externa, batizado de Marco Aurélio Garcia, em homenagem ao ex-assessor da Presidência e uma das principais referências da legenda no tema. Segundo a Folha de São Paulo, o espaço pretende qualificar análises internas, orientar a formulação partidária e ampliar a produção de diagnósticos estratégicos voltados à política internacional.

Estrutura nasce para ampliar debates e qualificar análises

O núcleo reunirá filiados e acadêmicos especializados em relações internacionais com o objetivo de promover cursos, elaborar notas técnicas e fortalecer a reflexão sobre temas globais que influenciam a atuação do PT.

A legenda já mantém uma Secretaria de Relações Internacionais dedicada ao diálogo com partidos progressistas em diversos países. O novo espaço, porém, terá como foco a formação política e a pesquisa aplicada, contribuindo diretamente para a produção de conteúdo estratégico.

Lançamento reúne lideranças em Brasília

O evento de apresentação ocorrerá em Brasília e contará com a participação do presidente do partido, Edinho Silva, e do assessor para assuntos internacionais da Presidência, Celso Amorim, além de outras autoridades ligadas ao tema.

A direção petista avalia que a política externa ganhou ainda mais centralidade no atual cenário global, marcado pela influência do governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo crescimento de forças de extrema direita em diferentes regiões do mundo.

Homenagem a Marco Aurélio Garcia reforça legado histórico

Nomear o núcleo em referência a Marco Aurélio Garcia simboliza o reconhecimento ao papel desempenhado pelo ex-assessor na formulação da política externa brasileira ao longo dos governos do PT. Ele foi responsável por articular posições estratégicas e defender uma diplomacia voltada à integração regional e ao multilateralismo.