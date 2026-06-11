PT pede investigação da PF sobre caixa 2 de Flávio Bolsonaro em Dark Horse

247 - O PT acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal para pedir a abertura de investigação sobre a suspeita de que a produção do filme Dark Horse tenha sido usada em uma possível operação de caixa 2 vinculada à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), além de solicitar apurações sobre recursos no exterior e o registro da obra na Ancine, informa Andréia Sadi, do G1.

O pedido foi apresentado pelo diretório nacional do partido e afirma que a produção do longa teria envolvido uma “operação financeira complexa”, com uso de fundos no exterior, argumento utilizado pela legenda para sustentar a necessidade de apuração por parte das autoridades.

Pedido cita reportagens do Intercept

A representação do PT tem como base reportagens publicadas pelo site The Intercept Brasil sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de tratativas relacionadas ao financiamento do filme.

De acordo com as reportagens citadas pelo partido, o longa teria recebido cerca de R$ 61 milhões. O PT afirma, no documento, que parte desses recursos teria sido usada para “sustentar a estrutura de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos”, que, segundo a legenda, possuía “função eminentemente político eleitoral”.

No pedido encaminhado ao STF e à PF, o partido sustenta que as suspeitas precisam ser esclarecidas para verificar eventual prática de crimes eleitorais e penais. A legenda menciona a possibilidade de falsidade ideológica eleitoral, popularmente associada ao chamado caixa 2.

“Caso confirmadas irregularidades pelos órgãos de investigação poderão surgir elementos aptos a caracterizar ilícitos eleitorais e penais, inclusive aqueles relacionados à omissão, dissimulação ou falsidade de informações relevantes para a fiscalização da atividade político-eleitoral, entre eles a hipótese falsidade ideológica eleitoral (“caixa 2”), prevista no art. 350 do Código Eleitoral”, diz trecho do pedido.

PT questiona emendas e possível abuso econômico

O diretório nacional do PT também pede que seja apurada a eventual destinação de emendas parlamentares a empresas relacionadas à produtora de Dark Horse. Para o partido, esse ponto pode justificar investigação sobre uma possível configuração de abuso de poder econômico.

No documento, a legenda afirma que o conjunto de elementos apresentados exige atuação dos órgãos responsáveis para verificar se houve irregularidades na origem, no fluxo e na destinação dos recursos utilizados no projeto cinematográfico.

A sigla sustenta que a apuração deve considerar não apenas o financiamento do filme, mas também a possível relação entre os recursos mobilizados e atividades de natureza político-eleitoral associadas a integrantes da família Bolsonaro.

Registro na Ancine e vistos de atores estrangeiros

Além das suspeitas de natureza eleitoral e financeira, o PT pediu que o STF e a PF verifiquem se Dark Horse obteve todos os registros exigidos pela Ancine para ser filmado e produzido no Brasil.

O partido também solicitou que seja investigado se atores estrangeiros que participaram da produção tinham visto de trabalho para atuar no país. Esse ponto foi incluído no pedido como parte da apuração sobre a regularidade formal da realização do longa em território brasileiro.

A iniciativa do PT amplia a repercussão política em torno de Dark Horse e leva ao STF e à PF questionamentos sobre financiamento, uso de recursos no exterior, possíveis vínculos eleitorais e a documentação necessária para a produção do filme no Brasil.