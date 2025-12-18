PT vai lançar campanha "#VetaLula" contra a Dosimetria

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu lançar uma campanha nas redes sociais em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante da possibilidade de veto ao projeto de lei que altera regras da dosimetria das penas. A iniciativa busca sustentar politicamente a posição do governo federal e ampliar o debate público em torno do tema, que ganhou força após a recente aprovação da proposta pelo Senado.

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, a campanha foi definida pela área de comunicação do partido poucas horas depois da votação no Senado, realizada na quarta-feira (17). A ação digital utilizará a hashtag #VetaLula e tem como eixo central a mensagem “Impunidade para bandido, não”, reforçando o argumento de que o projeto pode fragilizar o combate ao crime.

A movimentação do PT não se restringe à disputa imediata em torno da sanção presidencial. A estratégia faz parte de um plano mais amplo de comunicação e mobilização política, com o objetivo de manter o tema em evidência ao longo do próximo período e projetar o debate para o ano eleitoral de 2026.

No campo institucional, o projeto da dosimetria ainda passará pela análise do presidente da República, que poderá sancionar ou vetar o texto. Em caso de veto, a decisão poderá ser posteriormente apreciada pelo Congresso Nacional, o que prolonga o embate político em torno da matéria.

Paralelamente à ofensiva nas redes sociais, o PT e outras legendas de esquerda também recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda na noite de quarta-feira, os partidos acionaram a Corte para questionar a aprovação do projeto, buscando sua derrubada no âmbito jurídico.