Quaest: maioria vê Lula como líder capaz de dialogar com o mundo

247 – A nova pesquisa Genial/Quaest mostra que a atuação internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve impacto positivo junto à população brasileira. O encontro entre Lula e Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, foi visto de forma favorável pela maioria dos entrevistados e reforçou a percepção de Lula como líder internacional capaz de dialogar com diferentes polos de poder.

Segundo o levantamento, 70% dos brasileiros afirmaram ter tomado conhecimento da reunião entre Lula e Trump na Casa Branca.

Após o encontro, 43% disseram que Lula saiu politicamente mais forte, enquanto 26% afirmaram que o presidente saiu mais fraco. Outros 13% avaliaram que ele “vai sair igual”, e 18% não souberam responder.

A pesquisa também aponta que 37% consideraram a reunião mais positiva do que negativa para Lula, contra 20% que a classificaram como negativa.

Além disso, 56% disseram que Lula adotou uma postura amigável no encontro com Trump, enquanto apenas 13% enxergaram uma postura dura.

O impacto diplomático da reunião também foi bem recebido pela população. Segundo a Quaest, 60% consideram que o encontro entre Lula e Trump foi bom para o Brasil, contra 18% que o avaliaram como ruim.

A pesquisa mostra ainda um crescimento da percepção favorável a uma relação de proximidade entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, 56% defendem que o próximo presidente brasileiro mantenha relação de aliança com Washington, enquanto 29% preferem uma posição independente e apenas 6% defendem postura de oposição aos EUA.

Os dados integram a 25ª rodada da pesquisa Genial/Quaest, realizada entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. Foram entrevistadas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.