Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou o deputado estadual Daniel Perez para assumir o cargo de embaixador no Brasil. Atual presidente da Câmara dos Representantes da Flórida, Perez é filiado ao Partido Republicano e tem trajetória política desde 2017, quando assumiu seu primeiro mandato no Legislativo estadual. As informações são do Metrópoles.

Nascido em Nova Iorque, o parlamentar afirma ser um "cubano-americano de primeira geração". Ele vive na Flórida desde 1993, quando se mudou para o estado com a família. As manifestações públicas de Perez nas redes sociais revelam posições críticas a governos de esquerda na América Latina e alinhamento com a política externa defendida pela atual administração estadunidense.

Apoio ao sequestro de Maduro

Em 3 de janeiro, o republicano agradeceu aos militares envolvidos no sequestro de Nicolás Maduro durante uma agressão realizada na Venezuela. Na ocasião, escreveu: "Hoje, o presidente Donald Trump tomou medidas decisivas para trazer paz e segurança ao nosso hemisfério e desferir um golpe significativo contra os cartéis de drogas que lucram com a morte e a destruição de vidas americanas".

Na mesma publicação, acrescentou: "Sou grato a todo o pessoal dos EUA por sua bravura e dedicação à liberdade." Dias depois, em 28 de janeiro, Perez também manifestou apoio às declarações do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre uma possível mudança de governo em Cuba.

Na ocasião, Rubio afirmou que Washington gostaria de ver uma "mudança de regime" na ilha. Em resposta, Perez escreveu: "É revigorante ter alguém falando com tamanha clareza direta e moral sobre a necessidade de mudança em Cuba".

Nomeação ainda aguarda aprovação do Senado

A nomeação de Daniel Perez para o posto diplomático ainda precisa passar pelo Senado dos Estados Unidos. Se for confirmado, ele assumirá a representação diplomática em Brasília (DF) após um período sem embaixador no país. O cargo está vago desde a saída de Elizabeth Bagley, indicada pelo ex-presidente Joe Biden, que deixou o Brasil após o encerramento do mandato democrata, em janeiro de 2025.