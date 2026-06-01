Brasil não aceitará relação de vassalagem com EUA, diz Durigan

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira (1) que o Brasil não se relacionará com os Estados Unidos a partir de uma posição de "vassalagem", e avisou que não irá implorar às autoridades de Washington sobre a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.

Mais cedo, os Estados Unidos classificaram as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. A medida do Departamento de Estado norte-americano ocorreu após um encontro entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington.

"Não cabe ao Brasil estar em um lugar de vassalagem, de passar a mão no telefone toda hora e ficar implorando aos Estados Unidos. Nós vamos fazer as conversas internas com as instituições financeiras, com as autoridade brasileiras, recolher a informação e levar isso de maneira qualificada para as autoridades norte-americanas", disse Durigan, em entrevista ao SBT News.

Mais cedo, em entrevista à CBN, Durigan disse que o governo brasileiro tem se empenhado em manetr os diálogos com os EUA. “A gente tem feito um esforço enorme de diplomacia e de diálogo”, disse Durigan.

"Não vamos deixar de fazer esforços. Nesta semana devo entrar em contato com as autoridades dos Estados Unidos para esclarecer o que está acontecendo", acrescentou.