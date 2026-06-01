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      Trump indica deputado estadual da Flórida para cargo de embaixador no Brasil

      Daniel Perez foi escolhido pela Casa Branca e ainda precisa ser aprovado pelo Senado dos EUA

      Daniel Perez - Donald Trump (Foto: Reprodução Instagram @rephillarycassel / REUTERS/Evan Vucci)
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      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou o deputado estadual da Flórida Daniel Perez para o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil. A informação foi anunciada nesta segunda-feira (1º) pela Casa Branca. O nome do parlamentar ainda precisará ser submetido à aprovação do Senado estadunidense.

      Segundo o jornal O Globo, o posto de embaixador dos Estados Unidos no Brasil está sem ocupante desde o início do ano passado. Atualmente, a principal autoridade diplomática da representação estadunidense no país é o encarregado de negócios Gabriel Escobar.

      A última embaixadora dos EUA no Brasil foi Elizabeth Bagley, indicada pelo então presidente Joe Biden em 2023. Ela permaneceu no cargo até o fim de 2024. Após a saída de Bagley, Trump não havia anunciado um substituto para a função.

      A indicação de Daniel Perez foi apresentada juntamente com outros nomes escolhidos para representar os Estados Unidos em países como Bulgária, Paraguai e Indonésia. 

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