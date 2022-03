"Queremos contar com sua força nas campanhas de Lula e Haddad", diz Gleisi a Boulos

Apoie o 247

247 - Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) saudou pelo Twitter nesta segunda-feira (21) a decisão de Guilherme Boulos (PSOL) de retirar sua pré-candidatura ao governo de São Paulo em nome da unidade das esquerdas.

A saída de Boulos do cenário eleitoral paulista deve impulsionar ainda mais o pré-candidato petista, Fernando Haddad, que já é líder nas pesquisas.

Gleisi sinalizou que o PT trabalhará para manter Boulos por perto, tanto para apoiar Haddad em São Paulo quanto para apoiar a campanha do ex-presidente Lula (PT) para retornar ao Palácio do Planalto. "Saudamos a candidatura do companheiro Boulos à Câmara dos Deputados. Muito importante para ampliar a representação política dos movimentos populares e da esquerda. Queremos contar com sua força nas campanhas do Lula e do companheiro Haddad".

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, já apontou o provável apoio do PSOL a Haddad.

