Ramagem fugiu pela Guiana e usou passaporte diplomático para entrar nos EUA, diz PF

247 - O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixou o Brasil de maneira clandestina em setembro, atravessando a fronteira com a Guiana sem passar por qualquer posto de controle migratório. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (15) pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com base em investigações conduzidas pela corporação.

Ramagem teria cruzado a fronteira pelo estado de Roraima, fora dos canais oficiais de fiscalização. Já em território guianense, ele embarcou no Aeroporto Internacional Cheddi Jagan, em Georgetown, capital do país, com destino aos Estados Unidos. Para ingressar em solo norte-americano, o parlamentar utilizou um passaporte diplomático.

A saída do país ocorreu em um momento sensível do cenário político e jurídico brasileiro. Ramagem deixou o Brasil justamente no mês em que o Supremo Tribunal Federal analisava e julgava os integrantes do chamado núcleo crucial da trama golpista investigada pela Corte.

Além do deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros seis envolvidos no grupo foram condenados pela Primeira Turma do STF. Ramagem, que já atuou como delegado da Polícia Federal em Roraima, é apontado como um dos integrantes centrais das investigações relacionadas aos atos contra o Estado Democrático de Direito.

Além de detalhar o trajeto da fuga, a Polícia Federal passou a concentrar esforços para identificar pessoas que teriam dado suporte logístico e financeiro ao parlamentar. Segundo informações do blog da jornalista Julia Duailibi, no G1, os investigadores já reuniram elementos sobre indivíduos que teriam financiado e organizado a saída de Ramagem do país.

No último sábado (13), a PF prendeu em Manaus Celso Rodrigo de Mello, apontado como um dos envolvidos na operação de fuga. Ele é filho do garimpeiro de Roraima conhecido como Rodrigo Cataratas e, de acordo com a investigação, teria auxiliado diretamente Ramagem a deixar o Brasil.

A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Celso Rodrigo de Mello sustenta que ele é inocente. Essa foi a primeira prisão efetuada no âmbito das investigações relacionadas à fuga do deputado federal, que continuam em andamento sob coordenação da Polícia Federal.