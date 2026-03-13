Ratinho Jr. deve ser o candidato do PSD ao Planalto

247 - A direção nacional do PSD deve confirmar em abril a candidatura do governador do Paraná, Ratinho Jr., à Presidência da República, segundo o jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil. A definição foi tomada nesta semana pela cúpula do partido após análise de pesquisas internas que avaliaram o desempenho de possíveis nomes da legenda na corrida pelo Palácio do Planalto.

Dirigentes do PSD consideram que Ratinho Jr. aparece como o quadro mais competitivo da sigla entre os potenciais adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eleição presidencial.

De acordo com lideranças partidárias ouvidas pela reportagem, levantamentos encomendados pela legenda indicam que o governador paranaense tem desempenho superior ao de outros possíveis postulantes ligados ao PSD ou próximos ao campo político da oposição. Nas simulações avaliadas pela direção do partido, Ratinho Jr. aparece melhor posicionado do que governadores como Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

A estratégia também dialoga com o perfil buscado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O dirigente defende a apresentação de um candidato que represente oposição ao governo federal, mas que mantenha um discurso considerado moderado.

Nesse cenário, nomes como Caiado e Leite passam a ser avaliados como possíveis integrantes de uma chapa presidencial, na condição de vice. Antes de qualquer decisão definitiva, porém, o PSD pretende iniciar conversas com outras legendas, como Republicanos e MDB, para discutir eventuais alianças.

Em nota, a assessoria de imprensa de Ratinho Jr. informou que o governador segue cumprindo normalmente sua agenda administrativa no interior do Paraná enquanto aguarda a definição do partido.

“O governador continua cumprindo agenda normalmente em cidades do interior do Paraná e espera com tranquilidade e muito respeito aos demais concorrentes, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, que o partido oficialize no momento oportuno o candidato a presidente da legenda”, afirmou a equipe.

O comunicado também destaca que o governador prefere aguardar a decisão da direção nacional da sigla. Segundo a nota, em respeito ao compromisso firmado entre os três pré-candidatos, “Ratinho prefere aguardar a definição oficial da direção do PSD”.