Ratinho Júnior vira aposta do Centrão e do PSD como alternativa à "polarização de 2026

247 – O lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência em 2026 abriu um novo rearranjo na centro-direita brasileira e reacendeu a avaliação de que existe um espaço político para uma alternativa fora do eixo de polarização que deve marcar a sucessão presidencial. A informação foi publicada pelo G1, no blog do jornalista Gerson Camarotti.

Segundo o portal, dirigentes do Centrão e do PSD avaliam que o cenário criado com a entrada do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fortalece a possibilidade de uma terceira via, especialmente pela sinalização de que a disputa tende a se organizar entre o presidente Lula, representando a esquerda, e Flávio Bolsonaro, identificado como candidato da extrema-direita e do legado bolsonarista.

Lideranças veem campo aberto para nome moderado

A percepção de líderes do Centrão é de que, diante da consolidação dessa polarização, existe espaço para uma candidatura que não seja nem Lula nem Bolsonaro — cenário apontado por diferentes pesquisas de opinião mencionadas pelo G1.

Sem a presença de Tarcísio de Freitas na disputa, apontam essas lideranças, haverá uma “busca natural” por um nome capaz de atrair o eleitorado que rejeita os dois nomes. É neste contexto que Ratinho Júnior, governador do Paraná, começa a ganhar destaque.

Uma liderança influente ouvida pelo blog sintetizou o momento do paranaense: Ratinho Júnior deve “jogar parado”. Segundo essa fonte, não é hora de entrar em disputas e polêmicas que possam contaminá-lo com a lógica da polarização.