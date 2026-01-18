Registros de CACs caem quase 64% sob Lula

247 - A emissão de registros de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) apresentou uma queda acentuada nos primeiros anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre 2023 e 2025, pouco mais de 158 mil pessoas obtiveram certificação para atuar como CACs no país, um número significativamente inferior ao observado no início da gestão anterior.

As informações foram publicadas pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, e indicam que o total de novos registros concedidos nesse período é quase 64% menor do que os 438,7 mil certificados emitidos entre 2019 e 2021, nos três primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Comparação entre governos evidencia mudança de cenário

Atualmente, o Brasil possui 1.026.633 CACs ativos. Apesar do estoque elevado, os dados mostram uma desaceleração clara no ritmo de concessão de novos registros sob a atual gestão. Durante todo o governo Bolsonaro, mais de 800 mil certificados foram emitidos, consolidando um período de rápida expansão do número de CACs no país.

No início da gestão anterior, os números cresceram de forma contínua. Em 2019, foram registrados 80.061 novos CACs, volume 4,7 vezes maior do que o do ano anterior. Em 2020, o total subiu para 126.619, e, em 2021, alcançou 232.035 registros.

Alteração no controle impacta concessão de registros

Uma mudança institucional relevante ocorreu em julho do ano passado, quando a Polícia Federal assumiu as atribuições de registro, controle e fiscalização das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Naquele momento, cerca de 84 mil registros estavam em vigor sob o novo modelo.

Em 2024, ainda sob transição administrativa, o Exército emitiu aproximadamente 73.298 certificados. Já no primeiro ano da atual gestão, em 2023, o número de novos registros foi de apenas 996, o menor patamar da série recente.

Expansão acelerada marcou período anterior

Os dados consolidados reforçam o contraste entre os períodos. Entre 2019 e 2021, foram concedidos 438.715 registros de CACs. Já no intervalo de 2023 a 2025, o total caiu para 158.384, evidenciando uma inflexão na política de controle e regulamentação dessas atividades no Brasil.