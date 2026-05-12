Relator da Lei da Dosimetria se reúne com Moraes e prevê julgamento no STF até o fim de maio

247 - A reunião entre o relator do projeto de lei de redução de penas a condenados por atos golpistas, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ocorreu nesta terça-feira (12), em Brasília (DF). Segundo o parlamentar, o encontro tratou da tramitação e da análise da chamada “Lei da Dosimetria” no STF. A expectativa, de acordo com Paulinho, é que a Corte julgue a validade da norma até o fim de maio, informa o jornal Folha de São Paulo.

No sábado (9), ao analisar pedidos de presos relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, Moraes decidiu não aplicar a lei de redução de penas, sob o argumento de que há ações questionando sua constitucionalidade ainda pendentes de julgamento pelo plenário do STF. As ações foram apresentadas pela federação PSOL-Rede, pelo PT e pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Declaração de Paulinho da Força

Em publicação nas redes sociais, Paulinho da Força afirmou: “Os efeitos imediatos da lei foram suspensos até que o plenário do STF analise a questão. Agora, o Congresso Nacional terá prazo para se manifestar. A Câmara dos Deputados responde até sexta-feira (15) e, em seguida, a PGR terá mais três dias para emitir parecer. O ministro Alexandre de Moraes me garantiu que, assim que as instituições responderem, ele pedirá pauta no Supremo. A expectativa é que o julgamento aconteça na última semana de maio”.

A Lei da Dosimetria foi aprovada em dezembro, vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e teve o veto derrubado pelo Congresso no último dia 30. Entre integrantes do Supremo e da cúpula do Congresso, a avaliação predominante é de que a Corte tende a validar a norma ao julgar as ações em análise.

Reações e articulações políticas

Após a suspensão dos efeitos da lei por Moraes, setores da oposição bolsonarista passaram a articular novas iniciativas com foco no STF, incluindo propostas de anistia a condenados pelos atos de 8 de janeiro, pedido de impeachment de ministros da Corte, uma CPI sobre o Banco Master e uma PEC para restringir decisões monocráticas.

Interlocutores do Legislativo relataram ainda que Moraes justificou sua decisão com base na necessidade de garantir segurança jurídica, evitando a liberação de presos caso a norma venha a ser posteriormente considerada inconstitucional.