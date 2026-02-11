Renan Calheiros garante apoio do MDB a Lula em troca da Vice-Presidência

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que o MDB poderá garantir maioria na convenção nacional do partido caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convide a legenda a indicar o candidato a vice-presidente na chapa de reeleição. A declaração ocorre em meio às discussões internas sobre uma possível aliança para 2026, cenário que tem exposto divisões regionais dentro da sigla. As informações são do jornal O Globo.

Embora levantamento interno do diretório nacional aponte maior número de núcleos estaduais contrários à aliança, Renan demonstra confiança na reversão desse quadro.

“Se houver o convite do presidente Lula, ganharemos a convenção nacional. Na última eleição, embora tivéssemos candidata (Simone Tebet), levamos 13 diretórios para apoiar Lula. Hoje, na reeleição, a correlação é, sem dúvida, mais favorável”, declarou o senador.

O ex-presidente do Senado ressaltou, contudo, que a oferta da vaga de vice, atualmente ocupada por Geraldo Alckmin (PSB), é determinante para o êxito da articulação interna. “Sem o convite para indicar o vice, teremos muita dificuldade no processo interno”, afirmou.

A possibilidade de mudanças na chapa vitoriosa de 2022 foi mencionada pelo próprio Lula na semana anterior, o que movimentou tanto o MDB quanto o PSB, partido que defende a permanência de Alckmin como vice-presidente.

Divisão regional e estratégia eleitoral

Dentro do MDB, as divergências seguem um padrão regional. Diretórios do Norte e do Nordeste tendem a apoiar a aliança com Lula, enquanto lideranças do Sul e do Sudeste demonstram maior resistência. Diante desse cenário, parte da cúpula partidária avalia que a neutralidade na disputa presidencial pode surgir como alternativa.

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, enfatizou que a prioridade da legenda está na organização das bases estaduais. “Nosso foco é na montagem dos palanques estaduais, respeitando a estratégia eleitoral de cada diretório. Essa é uma característica histórica do MDB”, afirmou.

Nomes cotados para a vice

Caso o MDB integre formalmente o projeto de reeleição, dois nomes despontam como possíveis indicados à vice-presidência: o governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro dos Transportes, Renan Filho.

De acordo com a reportagem, interlocutores do Planalto avaliam positivamente a gestão de Renan Filho à frente do Ministério dos Transportes, pasta considerada estratégica pelo volume de entregas. Internamente, no entanto, o grupo político liderado pela família Barbalho detém forte influência na estrutura partidária, impulsionada pelo expressivo desempenho eleitoral do MDB no Pará em 2022.