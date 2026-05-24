Renan Santos ironiza cobrança de R$ 41 mil movida pela Fazenda Nacional

247 - O pré-candidato à Presidência da República Renan Santos, do Partido Missão, ironizou no domingo (24) a cobrança de uma dívida tributária de R$ 41,1 mil movida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Justiça Federal em São Paulo. O débito é associado à empresa Martin Artefatos de Metais, da qual ele foi sócio.

Isso aqui é maravilhoso. Ja disseram ser 400 MILHÕES . Depois 6M. Depois 3M. Depois 1M.



Agora caiu pra 40 mil reais — que também está errado, dado que nunca contraí essa dívida.



Daora. https://t.co/jpfct2GZSx May 24, 2026

Renan Santos nega ter contraído a dívida e contesta a responsabilidade pelos valores cobrados. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou: “Isso aqui é maravilhoso. Ja disseram ser 400 MILHÕES . Depois 6M. Depois 3M. Depois 1M. Agora caiu pra 40 mil reais — que também está errado, dado que nunca contraí essa dívida.”

A cobrança tramita na 9ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal em São Paulo. O nome de Renan Santos foi inscrito na Dívida Ativa da União no processo que envolve débitos tributários atribuídos à Martin Artefatos de Metais.

De acordo com dados da Receita Federal citados na ação, há três débitos tributários vinculados à empresa. Somados, eles chegam a R$ 41,1 mil.