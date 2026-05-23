Renan Santos chama bolsonarismo de "projeto natimorto" e defende corte em gasto social

247 - Renan Santos, fundador do MBL e pré-candidato à Presidência pelo partido Missão, afirmou que a direita brasileira perdeu tempo com Jair Bolsonaro (PL) e disse que o bolsonarismo “nunca teve proposta para o Brasil”. Em debate no Fórum Esfera, ele tentou se apresentar como uma alternativa ao PT e à própria direita que ajudou a surgir nas ruas.

O ataque foi frontal. Renan chamou Bolsonaro de “idiota” e classificou o bolsonarismo como um “projeto natimorto”. Também criticou Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), dizendo que parte da direita ainda prefere seguir “na sombra” do ex-presidente em vez de apresentar uma agenda própria.

Na economia, Renan defendeu um ajuste fiscal pela despesa. Disse que o país precisa de um choque de credibilidade nas contas públicas e citou uma proposta ligada ao deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) que, segundo ele, poderia gerar R$ 3,3 trilhões em economia em dez anos.

A fala mais dura foi sobre Previdência e benefícios sociais. Renan defendeu desindexar aposentadorias e o BPC do salário mínimo, mantendo a correção pela inflação, mas sem reajuste real automático. Segundo ele, o país precisa acabar com gatilhos automáticos e fazer uma nova reforma previdenciária.