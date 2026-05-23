Luciano Huck diz que Brasil precisa "furar bolhas" e critica "loteria do CEP"

247 - O apresentador e empresário Luciano Huck defendeu que o Brasil precisa superar bolhas sociais, ampliar pontes entre diferentes realidades e enfrentar desigualdades históricas por meio de políticas públicas mais eficientes. A declaração foi feita durante participação no Fórum Esfera, no Guarujá, onde ele também criticou a baixa mobilidade social, a ineficiência do Estado e a falta de qualificação do debate político, relata o Brazil Stock Guide.

Em sua fala, Huck afirmou que o país ainda é marcado por uma forte dependência do local de nascimento para definir o acesso a oportunidades. Para ele, o Brasil vive uma espécie de “loteria do CEP”, na qual o endereço de origem influencia diretamente as chances de desenvolvimento social, educacional e econômico de cada cidadão.

O apresentador relatou conversas recentes com prefeitos de pequenas cidades e mencionou o caso de um município em que, segundo ele, “56% da economia gira em torno do Bolsa Família”. A referência foi usada para ilustrar o peso dos programas de transferência de renda em localidades onde a atividade econômica é limitada e as alternativas de geração de renda são escassas.

Huck defendeu a necessidade de um projeto nacional capaz de unir eficiência administrativa e sensibilidade social. “O Brasil pode ter projeto”, afirmou. Em seguida, completou: “Eu realmente acho que a nossa geração ainda pode implementar um projeto no Brasil que de fato tenha um país eficiente e afetivo".

Política pública e debate qualificado

Durante o debate, Luciano Huck sustentou que a redução da desigualdade depende diretamente da ação do Estado. Segundo ele, iniciativas de empresários e filantropos podem contribuir, mas não são suficientes para transformar de forma estrutural a realidade social brasileira.

“O governo é gerido pela política, a política é pelos políticos. Então, se a gente não qualificar o debate no Brasil, não tem a menor chance de a gente ter um país que, de fato, se desenvolva”, disse.

O empresário também mencionou o RenovaBR, iniciativa de formação política da qual participou, ao defender a presença de representantes mais preparados para formular, aprovar e executar políticas públicas. Para Huck, a melhoria da gestão pública passa pela capacidade de transformar propostas em ações concretas, especialmente nas áreas mais afetadas pela desigualdade.

Empreendedorismo por necessidade

Ao comentar a realidade econômica das periferias, Huck afirmou que o empreendedorismo informal ocupa um papel central na sobrevivência de milhões de famílias brasileiras. Em tom crítico à precarização das oportunidades, ele disse que o “verdadeiro tripé econômico do Brasil é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos”.

A frase foi usada para destacar que grande parte do empreendedorismo no país nasce da necessidade, e não necessariamente de um ambiente favorável à inovação ou ao crescimento econômico. Segundo ele, muitas famílias buscam pequenos negócios como forma de escapar da pobreza e ampliar a renda em meio à falta de alternativas formais.

Huck também defendeu um modelo econômico capaz de combinar produtividade, eficiência e proteção social. Ao criticar visões ideológicas extremadas, questionou: “Por que a gente não pode jogar com as duas pernas?”.

Inteligência artificial e riscos democráticos

O apresentador também abordou o avanço da inteligência artificial e avaliou que a tecnologia pode representar uma das maiores transformações da história moderna. Para Huck, a IA tem potencial para aumentar a eficiência de governos e empresas, especialmente na formulação de soluções mais ágeis e na melhoria de processos.

Ao mesmo tempo, ele alertou para riscos associados ao mau uso da ferramenta, incluindo impactos geopolíticos e ameaças à democracia. A preocupação, segundo sua fala, envolve a forma como a tecnologia poderá ser empregada por governos, empresas e diferentes grupos de interesse.

Desigualdade como desafio central

No encerramento de sua participação, em um bate-bola rápido, Luciano Huck apontou a desigualdade como o maior problema do Brasil. Ele também definiu a juventude como “esperança” e afirmou que o país perdeu confiança “nas instituições”.

A participação no Fórum Esfera reforçou a defesa de Huck por um país com maior capacidade de execução pública, debate político mais qualificado e políticas sociais capazes de enfrentar a baixa mobilidade social.