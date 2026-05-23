Governo federal quer leiloar Tecon Santos 10 ainda em 2026

247 - O governo federal pretende realizar ainda em 2026 o leilão do Tecon Santos 10, considerado o maior empreendimento portuário em debate no país e um projeto estratégico para ampliar a capacidade do Porto de Santos. A expectativa é publicar o edital entre julho e agosto, de modo que a disputa possa ocorrer até o fim do ano, informa o Brazil Stock Guide.

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que o projeto está em análise pela agência reguladora depois de receber contribuições da Casa Civil, por meio do PPI. Caso a modelagem atual seja mantida, o edital poderá avançar nos próximos meses. Se houver alterações consideradas relevantes, o processo poderá retornar ao Tribunal de Contas da União para nova avaliação.

“O Brasil tem pressa, a infraestrutura tem pressa”, disse Franca, ao defender a publicação do edital e a realização do leilão ainda em 2026. A declaração foi feita durante participação do ministro no Fórum Esfera, no Guarujá.

Potencial de expansão no Porto de Santos

De acordo com o ministro, o Tecon Santos 10 tem potencial para aumentar em 50% a capacidade operacional do Porto de Santos. O projeto também poderia elevar a posição do porto no ranking de movimentação de contêineres, levando Santos da 48ª para a 15ª colocação.

A discussão sobre o modelo do leilão inclui a possibilidade de participação de operadores que já atuam no Porto de Santos. Franca afirmou que não existe uma posição “teratológica” entre os órgãos envolvidos, mas sim diferentes avaliações técnicas sobre um empreendimento de grande porte, com investimentos expressivos e impacto direto sobre a logística nacional.

Túnel Santos-Guarujá também avança

Além do terminal de contêineres, o ministro citou o andamento do túnel Santos-Guarujá, projeto com investimentos estimados em cerca de R$ 6 bilhões. Segundo Franca, os recursos já foram estruturados pelo governo federal, por meio da Autoridade Portuária de Santos, e pelo governo de São Paulo, com financiamento do Banco do Brasil.

A previsão é instalar o canteiro em breve e iniciar as obras no primeiro trimestre de 2027. O túnel é considerado uma obra relevante para melhorar a mobilidade regional e fortalecer a integração logística no entorno do maior porto do país.

Aeroporto de Guarujá aguarda etapa de homologação

Franca também mencionou o aeroporto de Guarujá. Segundo o ministro, as obras de infraestrutura do lado ar, que incluem pista, taxiway e estrutura operacional, já foram entregues.

A prefeitura conduz agora um estudo de segurança operacional no entorno do aeroporto. Essa etapa deve levar cerca de seis meses antes do envio à Anac para homologação. Os investimentos no terminal de passageiros também estão em andamento.

Capital privado e infraestrutura logística

O ministro defendeu ainda a complementaridade entre portos públicos e privados. Para Franca, a presença do capital privado pode acelerar investimentos em áreas nas quais o orçamento público é limitado, desde que os projetos sejam estruturados com modelagem capaz de atrair o mercado.

Nesse contexto, o Tecon Santos 10 é tratado pelo governo como uma peça central para ampliar a capacidade portuária, fortalecer a movimentação de contêineres e responder à demanda logística nacional.