Reunião de Lula com Trump e Novo Desenrola marcaram uma semana histórica

247 - A semana foi marcada por avanços nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, novos programas sociais e anúncios econômicos do governo federal. O principal destaque internacional foi a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada na quinta-feira (7), na Casa Branca, em Washington. O encontro tratou das relações bilaterais e das negociações comerciais entre os dois países.

Lula e Trump discutem tarifas e comércio

Após a reunião, Lula afirmou que o encontro representou um avanço importante na relação entre Brasil e Estados Unidos. “Saio daqui com a ideia de que demos um passo importante na consolidação da relação democrática e histórica que o Brasil tem com os Estados Unidos”, declarou o presidente brasileiro.

Lula também ressaltou a disposição do Brasil para negociar questões internacionais sem abrir mão da soberania nacional. “O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania”, afirmou.

Donald Trump classificou o encontro como “muito bom” em publicação nas redes sociais e informou que novas reuniões entre representantes dos dois governos já estão previstas.

O presidente brasileiro ainda demonstrou otimismo em relação às negociações sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. “Eu sugeri ao Trump que a gente colocasse os nossos ministros para, em 30 dias, resolver esse problema para nós decidirmos o que vai acontecer. Eu acho que vai terminar bem, num acordo entre o Brasil e os Estados Unidos na questão comercial”, disse Lula.

Novo Desenrola prevê descontos de até 90%

Outro destaque da semana foi o lançamento do Novo Desenrola Brasil. O presidente Lula assinou uma medida provisória que cria uma nova etapa do programa de renegociação de dívidas voltado para famílias, estudantes, aposentados, pensionistas e micro e pequenas empresas.

O programa terá duração de 90 dias e prevê descontos de até 90% sobre o valor das dívidas, além de juros reduzidos. Também será permitido o uso do FGTS para abatimento dos débitos. A iniciativa busca ampliar a recuperação financeira de milhões de brasileiros e facilitar o acesso ao crédito.

Renda média do brasileiro bate recorde histórico

Dados divulgados nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a renda média mensal real da população brasileira alcançou R$ 3.367 em 2025, o maior valor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), iniciada em 2012. O resultado representa crescimento de 5,4% em relação a 2024 e marca o quarto ano consecutivo de expansão dos rendimentos no país.

Governo anuncia R$ 130 bilhões para energia elétrica

O presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciaram nesta sexta-feira investimentos de R$ 130 bilhões até 2030 para modernizar a distribuição de energia elétrica no Brasil. Os contratos de renovação contemplam distribuidoras presentes em 13 estados brasileiros. O anúncio foi feito durante o evento “Sente a Energia”, em Brasília.

Turismo e CNH também tiveram anúncios na semana

O governo federal também destacou a economia de R$ 1,8 bilhão gerada pelas novas regras para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Entre as mudanças estão a gratuidade do curso teórico e a redução da burocracia no processo de habilitação.

No setor de turismo, a décima edição de um dos principais eventos do segmento foi realizada em Fortaleza. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da abertura e destacou a importância econômica da atividade.

“Esse é um setor campeão de geração de emprego, distribuição de renda e que tem espaço para todo mundo. É um setor estratégico”, afirmou. Alckmin também anunciou novos recursos para financiamento do setor turístico.

“Esse ano o Fungetur terá R$ 826 milhões para investimento, capital de giro, crédito para o setor. R$ 100 milhões só para o micro e pequeno empreendedor e com aval do Governo, juros de 9% ao ano”, declarou.