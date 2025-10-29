Ricardo Cappelli diz que Brasil precisa recuperar a soberania sobre seu território

247 – O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e ex-secretário do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, afirmou que o Brasil vive uma situação de ameaça à sua soberania nacional diante do avanço do crime organizado.

A declaração ocorre no contexto da chacina no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou 136 mortos, segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, e reacendeu o debate sobre o controle do Estado em áreas dominadas por facções.

“O Brasil está em guerra? Veja, tráfico de drogas a gente vê em boa parte do mundo. Agora, centenas, milhares de homens portando fuzis, granadas, bazucas, até drones em plena luz do dia, a gente não vê em qualquer lugar do mundo. O que a gente tá assistindo é gravíssimo. São criminosos, marginais, tentando tomar partes do território nacional”, afirmou Cappelli.

O dirigente classificou o fenômeno como a formação de um “verdadeiro exército interno”, que impõe um “regime de terror” às famílias brasileiras, especialmente nas regiões mais pobres. Para ele, a gravidade da situação exige planejamento, inteligência e uma ampla união nacional entre as forças de segurança e os diferentes níveis de governo.

“É preciso agir de forma implacável. Esse enfrentamento exige planejamento, inteligência, mas exige também uma forte, uma ampla união nacional para defender a soberania do território brasileiro e proteger as famílias brasileiras que são hoje oprimidas pelo crime organizado”, declarou.

“Bandido de fuzil à luz do dia não pode ser naturalizado”

Cappelli condenou a naturalização da presença de grupos armados em comunidades e criticou a omissão histórica do Estado em áreas controladas por facções criminosas.

“Bandido marginal de fuzil à luz do dia não pode ser naturalizado. Ele tá em guerra contra o Estado. Tá ameaçando as crianças, a família brasileira. As famílias não podem viver nas áreas mais pobres atrás de barricadas dominadas por criminosos que ameaçam a economia, o Estado democrático de direito e a soberania nacional.”

Contexto de crise e apelo por reação nacional

As declarações de Cappelli vêm à tona em meio à comoção causada pela operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, que expôs a força bélica das facções e as limitações do poder público em recuperar o controle sobre o território. O vídeo reforça a necessidade de uma resposta estruturada e coordenada, que vá além da repressão imediata e envolva ações de inteligência, integração federativa e fortalecimento institucional.

Ao concluir, o ex-secretário de Justiça fez um apelo pela união do país contra o crime organizado:

“É preciso um enfrentamento implacável ao crime para resgatar a paz para as famílias brasileiras.”

As falas de Ricardo Cappelli somam-se ao coro de vozes que pedem uma reformulação urgente da política de segurança pública, diante da escalada de violência e da perda de controle estatal em áreas urbanas do país.