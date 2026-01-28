Ricardo Morishita Wada é indicado para comandar a Secretaria Nacional do Consumidor

247 - O advogado e professor Ricardo Morishita Wada foi indicado para assumir a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A nomeação foi feita pelo ministro Wellington César Lima e Silva e marca a transição no comando da secretaria, que passa a ter novo titular após a gestão iniciada em setembro de 2025. Morishita Wada sucede o professor Paulo Pereira.

Com trajetória consolidada na área do direito do consumidor, Ricardo Morishita Wada é advogado e possui extensa atuação acadêmica. Foi professor de direito do consumidor na Escola de Direito do Rio da Fundação Getúlio Vargas entre 2010 e 2014 e, atualmente, leciona na graduação e na pós-graduação do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Sua formação inclui mestrado em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e doutorado em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC-SP.

Além da atuação acadêmica, o novo secretário acumula experiência no setor público e em órgãos de defesa do consumidor. Entre 1989 e 2002, integrou o Procon-SP, onde exerceu funções como supervisor de fiscalização, assessor da diretoria-executiva e diretor de programas especiais da Fundação Procon-SP. Posteriormente, foi Diretor de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública entre 2003 e 2010.

Ricardo Morishita Wada também presidiu o Fórum das Agências de Governo de Defesa do Consumidor entre 2004 e 2006. Desde 2022, integra o Sistema de Autorregulação de Telecomunicações da ABR Telecom e, a partir de 2025, passou a compor o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, funções que mantém atualmente.

Ao se despedir do cargo, Paulo Pereira afirmou que deixa a secretaria para se dedicar a novos desafios profissionais. “Foi uma grande honra, em minha trajetória pública, exercer o cargo de Secretário Nacional do Consumidor. Despeço-me desta missão com senso de responsabilidade de dever cumprido”, declarou.

O ex-secretário também agradeceu aos ministros com quem trabalhou durante sua gestão. “Desejo ao ministro pleno êxito na desafiadora missão de chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública e estou seguro do seu sucesso nessa nova empreitada. Estendo meu reconhecimento a toda a minha equipe e aos servidores e servidoras do MJSP, pelo trabalho dedicado e pelo compromisso com o serviço público”, concluiu.