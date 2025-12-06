"Ridícula", diz assessor de Michelle após notícia sobre candidatura de Flávio Bolsonaro

247 - O assessor de comunicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, coronel André Costa, reagiu de forma contundente à notícia divulgada pela Metrópoles sobre a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como nome apoiado pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), para disputar a Presidência da República em 2026.

Por volta das 17h23 da sexta-feira (5), Costa enviou uma mensagem a seus contatos rebatendo o conteúdo divulgado. Ele questionou a veracidade da apuração: “Pergunte se alguém ouviu a voz de Bolsonaro. Pergunte se alguém leu uma carta de Bolsonaro. Esquece!”, escreveu. Em outro trecho, reforçou que “Michelle não fala com a imprensa para dar esse tipo de informação” e classificou a reportagem como “ridícula”.

A reação, porém, durou pouco. Minutos depois das mensagens de Costa, a própria Michelle Bolsonaro publicou em suas redes sociais um texto desejando que Deus abençoasse o senador Flávio em sua “nova missão pelo Brasil”. A postagem foi acompanhada da nota oficial do PL que confirmava a escolha do parlamentar como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

O assessor, então, reviu sua posição. Procurado por Igor Gadelha, do Metrópoles, após as manifestações públicas de Michelle e do próprio Flávio, admitiu o equívoco: “Foi antes de saber da confirmação. Agora está tudo confirmado. A gente não acerta sempre”, afirmou.