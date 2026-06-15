Risco máximo de armação eleitoral: Eduardo Bolsonaro diz que Flávio pode sofrer atentado (vídeo)

247 – Em vídeo gravado dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro elevou o tom da defesa do senador Flávio Bolsonaro e afirmou que o irmão pode se tornar alvo de um atentado político – o que aponta, na verdade, para hipótese de um novo autoatentado, dado o histórico de mentiras da família Bolsonaro e da extrema-direita em geral. Ao reagir às revelações envolvendo Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, o deputado licenciado tentou desqualificar as reportagens sobre o caso e apresentou Flávio como vítima de uma suposta operação de destruição política.

🚨 VEJA : Eduardo Bolsonaro diz que Flávio corre risco de vida e compara situação a assassinatos de líderes de direita nas Américas



Em vídeo gravado dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro rebateu as narrativas sobre o caso Vorcaro, negou que tenha casa comprada com dinheiro do… pic.twitter.com/37NTd8p0cA June 15, 2026

O ponto mais grave da fala, porém, foi o alerta feito por Eduardo sobre a segurança do irmão. Segundo ele, “cada vez mais vai valer a pena assassinar Flávio”. A declaração, feita em tom dramático, foi acompanhada de comparações com episódios de violência política contra lideranças de direita nas Américas, como o assassinato de Fernando Villavicencio no Equador, o ataque contra Miguel Uribe Turbay na Colômbia, a suposta facada contra Jair Bolsonaro em 2018 e o tiro contra Donald Trump nos Estados Unidos.

A fala de Eduardo Bolsonaro acende um sinal de alerta máximo no cenário político brasileiro. Ao sugerir que Flávio poderia ser vítima de um atentado, o bolsonarismo volta a mobilizar a narrativa da vitimização extrema — justamente em um momento em que o senador aparece pressionado por revelações envolvendo suas relações políticas e financeiras com Daniel Vorcaro.