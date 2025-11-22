Sala especial da PF abrigará Bolsonaro após prisão preventiva

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso preventivamente na manhã de sábado (22) e encaminhado a uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A informação foi divulgada originalmente pela CNN Brasil, que detalhou as condições do espaço preparado para abrigá-lo.

De acordo com a reportagem da CNN Brasil, Bolsonaro ficará em uma área adaptada, semelhante à que recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua detenção entre 2018 e 2019, em Curitiba. A estrutura, pronta desde maio, inclui banheiro reservado, cama, televisão, frigobar, ar-condicionado e uma mesa de trabalho. Trata-se de um ambiente totalmente privativo, seguindo o padrão destinado a autoridades com prerrogativa especial de custódia.

Segundo integrantes da PF ouvidos pela emissora, a instalação não foi construída especificamente para Bolsonaro. A sala havia sido reorganizada após consultas entre a cúpula da corporação, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e a Superintendência, que avaliou a necessidade de um local adequado caso o ex-presidente viesse a ser preso. Como a sede da PF não possui área destinada a celas convencionais, o espaço foi designado para cumprir essa função.

A custódia será individual, sem contato com outros detentos, a exemplo do que ocorreu com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também permaneceu em sala especial após sua prisão em Maceió. Bolsonaro chegou ao local na manhã de sábado (22), logo após a ordem de prisão preventiva emitida pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na decisão, Moraes citou a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro e uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica como elementos que justificaram a medida, apontando risco de fuga. A prisão preventiva, entretanto, não representa o início do cumprimento da pena. A defesa do ex-presidente ainda pode apresentar um último recurso ao Supremo Tribunal Federal até segunda-feira (24). Somente após eventual rejeição desse pedido Bolsonaro começará a cumprir a condenação de 27 anos e três meses de prisão por liderar tentativa de golpe de Estado.