SBT encerra programa de Luccas Neto após baixa audiência

247 - O SBT decidiu retirar da grade o programa infantil apresentado por Luccas Neto após dois anos de exibição. A decisão ocorreu diante de resultados considerados insatisfatórios de audiência e de uma revisão interna sobre a viabilidade do projeto na programação da emissora.

A combinação entre o baixo desempenho no Ibope e o custo mensal para o licenciamento do conteúdo levou ao encerramento do vínculo entre a emissora da família Abravanel e o influenciador digital. Com a saída da atração, o canal optou por ampliar o tempo de exibição do Sábado Animado, programa tradicional das manhãs de sábado comandado por Silvia Abravanel.

A atração de Luccas Neto estreou no SBT em março de 2024 e, desde o início, não atingiu os índices esperados pela direção da emissora. Inicialmente exibido em um horário mais valorizado, próximo ao almoço, entre 11h15 e 12h15, o programa acabou sendo deslocado em maio para as 6h da manhã, após registrar baixos números de audiência.

Mesmo com a mudança de faixa, o desempenho permaneceu abaixo do esperado. Em diversos dias, as esquetes exibidas marcaram menos de 1 ponto de audiência na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país. Cada ponto equivale a aproximadamente 199 mil telespectadores.

Natural do Rio de Janeiro, Luccas Neto construiu carreira como ator, roteirista e empresário, consolidando-se como um dos principais nomes do entretenimento infantil no ambiente digital. Seu canal no YouTube reúne mais de 40 milhões de inscritos e soma cerca de 23 bilhões de visualizações, números que o colocam entre os maiores influenciadores do Brasil voltados ao público infantil.

Irmão de Felipe Neto, um dos pioneiros entre os grandes youtubers brasileiros, Luccas se inspirou no sucesso familiar para ingressar no universo digital. Nos bastidores, ele comentou a pessoas próximas que esperava alcançar maior exposição com a presença na televisão aberta, expectativa que não se concretizou ao longo do período em que esteve no ar.